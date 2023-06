“Berlusconi è stato veramente l’ultimo personaggio della politica a tutto tondo. Piaccia o meno dopo di lui c’è il nulla assoluto. Oggi non c’è politico che sia all’altezza di lui. Quelli attuali sono delle figurine irrilevanti. È stato l’ultimo personaggio con una forte personalità. È stata la sintesi di tutti i personaggi della commedia all’italiana che il cinema ha raccontato: Monicelli, Risi, Comencini. Lui era Sordi. Li rappresentava tutti”.

Franco Maresco è il regista palermitano che con il suo film documentario ‘Belluscone’ uscito nel 2014 ha raccontato con graffiante ironia il fenomeno del leader di Forza Italia in Sicilia e nell’Italia. “Con Silvio Berlusconi se va l’ultimo politico che per molti anni è stata la manna dal cielo per gli autori di satira – aggiunge Maresco – Per anni lui ha incarnato un tipo di furbizia e astuzia, perfino di simpatia. È stato un personaggio tipicamente italiano, lo detto al tempo del film, non era un’anomalia nel panorama italiano, ma era la massima espressione di quella che l’antropologia italiana. Lui ha messo insieme le donne, il calcio e la televisione incarnando quello che gli italiani volevano in quel periodo storico. È stato l’uomo che quando la partitocrazia è implosa ha avuto questa intuizione di andare a rappresentare l’Italia media. Ha rappresentato il sogno per i ceti medi e l’Italia dei ceti medi e molti anche insospettabili hanno creduto in lui nel miracolo italiano”.

La Sicilia si ferma il giorno dei funerali

La Sicilia si ferma in onore di Silvio Berlusconi. Bandiere a mezz’asta a Palazzo d’Orléans e in tutti gli uffici della Regione Siciliana nel giorno dei funerali del presidente di Forza Italia, previsti per dopodomani mercoledì 14 giugno. A disporlo è il presidente Renato Schifani in segno di cordoglio e nel rispetto del lutto nazionale proclamato da Palazzo Chigi.

Rinviata la giunta e richiesta di stop anche ai lavori dell’Ars

Rinviata anche la riunione della giunta regionale di governo, da martedì 13 a giovedì 15 giugno, alle ore 11.

Il governatore ha anche scritto al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, per chiedere la sospensione dei lavori dell’Ars almeno fino al giorno delle esequie dell’ex premier, “al fine di onorare questa figura così importante per tutto il mondo politico italiano. Questo lutto – scrive Schifani – è certamente un sentimento condiviso trasversalmente, per ciò che egli ha rappresentato per l’intera nazione, e non soltanto per gli italiani, che in questi anni si sono sentiti di appartenere e di essere rappresentati da questa parte politica”.

Le parole di Schifani questa mattina a caldo

Schifani aveva subito ricordato il Presidente di Forza Italia questa mattina a caldo, appena appresa la notizia “La notizia della morte di Silvio Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico ma un fraterno amico. Esprimo la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari. L’Italia perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente perdo un riferimento politico e una guida, al quale devo il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con il quale ho condiviso anni di battaglie per la libertà e per il bene dell’Italia” aveva detto commentando la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

