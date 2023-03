Dolore a Belmonte Mezzagno per la morte improvvisa dell’avvocato Salvatore Barrale. Il legale era conosciuto da tutti in paese. Persona cordiale, gentile sempre disponibile. Tantissimi i messaggi sui social per la perdita.

L’addio della gente

“Ancora attoniti, – scrivono nel gruppo di Belmonte fede e tradizione il nostro pensiero va alle famiglie Barrale e Cusimano alle quali porgiamo le nostre condoglianze per la scomparsa di Salvatore, noto professionista belmontese”. “Un uomo sempre affettuoso e sorridente – scrive Rocco Chinnici – con un grande amore per la sua famiglia. Condoglianze alla famiglia”. “Mi dispiace tantissimo – scrive Enza – condoglianze alle famiglie Cusimano e barrale riposi in pace avvocato Salvatore Barrale”. “Sentite condoglianze alle famiglie Barrale e Cusimano, – scrive Benedetto – per la perdita di Salvatore che riposa in pace e possa contemplare il volto di Dio”.

Una perdita per Belmonte

“Un’altra grande perdita per tutta la comunità – dice Dorotea – Sentite condoglianze a tutta la famiglia”. – scrive Giuseppe – Sentite Condoglianze alla famiglia. Eterno riposa. Ciao Avvocato Barrale. Sentiremo la sua mancanza. Ci dispiace tanto stupenda persona – Margherita – e grande Amico sentite condoglianze”.

“Mi dispiace tantissimo per la scomparsa dell’avvocato Barrale – dice Giuseppe – Grandissima e bellissima persona. Condoglianze alla famiglia”. I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa Madre del santissimo Crocifisso.

La morte di Nicolay Catania

Lutto nel mondo della piscologia palermitana. Si è spento, all’età di 50 anni, Nicolay Catania, professionista impegnato nella lotta per i diritti civili e per la pace. A stroncarlo è stato un malore improvviso, che lo ha strappato all’amore dei familiari e dei tanti amici e colleghi che, sui social, hanno voluto ricordarlo con un messaggio, con un pensiero di affetto.

Il ricordo degli amici e dell’associazionismo palermitano

Una vita nella quale Catania si è distinto non solo per numerose esperienze professionali, ma anche e soprattutto per il suo impegno nell’associanismo palermitano. Ha partecipato infatti alla fondazione della Consulta per la Pace, nonchè a diverse battaglie legate alla difesa dei diritti civili ed umani. Un impegno riconosciuto da chi, con lui, ha sfilato per le strade di Palermo sotto il segno della bandiera per la pace.

