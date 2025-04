E’ stata eseguita l’autopsia, disposta dalla procura di Palermo, sul corpo di Gioacchino Vaccaro, il fruttivendolo di 45 anni morto dopo una rissa in strada con due fratelli per un sorpasso azzardato.

L’esame sul corpo della vittima all’istituto di medicina legale del Policlinico è stato eseguito dalla dottoressa Antonella Argo. L’avvocato Antonio Maltese che assiste i fratelli Antonino e Leonardo Failla ha nominato come consulente Nuccia Albano, gli avvocati della vittima Christian Alessi, Paolo Grillo e Gaspare Sassano hanno nominato la consulente Pierangela Fleres.

Dall’autopsia non è emerso nulla di evidente e si dovranno attendere gli esami istologici sui campioni di tessuto prelevato. L’uomo dopo essere stato picchiato dai fratelli Antonino e Leonardo Failla, accusati di omicidio preterintenzionale, è tornato a casa. Qui ha iniziato a stare male con dolori in testa e all’addome. Dopo qualche ora di ricovero in ospedale è morto.