E’ morto Giuseppe Salvatore La Rosa l’operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno che era caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo, riportando un’emorragia cranica.
Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta. La Rosa era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Sull’accaduto indagano carabinieri e tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.
Il Comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino quando verranno celebrati i funerali.
