Sarà visitabile sino a domani la mostra “Blocks. Storie di dialoghi oltre i limiti”

L’esposizione all’Albergo delle Povere di Palermo

Oggi visita guidata e finissage con l’incontro dal titolo “L’arte oltre i limiti”

Si chiude sabato 31 luglio la mostra “Blocks. Storie di dialoghi oltre i limiti” organizzata dal Museo Riso e curata dalle omonime Daniela Brignone e Daniela Brignone.

Speciale visita guidata e finissage

In vista della fine della mostra che ha avuto ampi consensi di pubblico e critica, venerdì 30 luglio a partire dalle 17:30 (prenotabile sul circuito youline della Regione o telefonicamente al n. 091 422314 o via email su info@idesignpalermo.com) è prevista una speciale visita guidata con la curatrice e storica dell’arte Daniela Brignone e, a seguire, alle 19:00 il finissage con un incontro dal titolo “L’arte oltre i limiti” per approfondire il tema della mostra e guardare alle prossime sfide del Museo Riso di Palermo. Parteciperanno all’incontro insieme alla Brignone: la storica dell’arte Rosaria Raffaele Addamo e il direttore del Museo Riso, Luigi Biondo. Sarà presente, inoltre, l’artista tedesca Julia Krahn, tra i protagonisti della collettiva.

Il primo grande evento internazionale di arte in Sicilia dopo la ripartenza

Blocks è il primo grande evento internazionale d’arte in Sicilia ad aver segnato, il 5 giugno scorso, la #ripartenza e il ritorno in presenza nei luoghi d’arte.

28 artisti e 54 opere

Riunisce 28 artisti contemporanei provenienti da varie parti del mondo lungo un percorso di 54 opere che denunciano “limiti” della storia e della contemporaneità per provare a interpretarli e superarli.

I promotori del progetto

Un progetto promosso dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, fortemente voluto dall’Assessore Alberto Samonà, dal Museo Riso, insieme all’Ordine degli Architetti di Palermo, al Rotary eclub Colonne d’Ercole di Palermo, all’Istituto dei Ciechi e all’Unione Italiana Ciechi, sezione di Palermo.

Informazioni sulla mostra

BLOCKS

Storie di dialoghi oltre i limiti

a cura di Daniela Brignone e Daniela Brignone

PALERMO | Albergo delle Povere | Corso Calatafimi 217

06 giugno > 31 luglio

Orari: martedì – sabato | 9.30-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Domenica e festivi | 9.30 – 13.30 (ultimo ingresso 12.30)

Lunedì chiuso

Ingresso gratuito su prenotazione

Youline (http://laculturariparte.youline.cloud)

Comitato scientifico: Gaia Bellavista, Francesco Miceli, Elena Motisi, David Palterer, Maria Gabriella Pantalena, Davide Sarchioni

Produzione: Associazione I-design

Organizzazione: Museo Riso | Associazione I-design