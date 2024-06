Buche anche a Bagheria come a Palermo. Secondo quanto scrive Il Giornale di Sicilia, un motociclista non si sarebbe accorto delle transenne che erano state collocate dalla polizia locale, per delimitare la voragine che si era aperta nel manto stradale di viale Ingegnere Giuseppe Bagnera ed è andato a sbattere contro un new jersey in cemento.

La caduta

Il motociclista diciottenne, venerdì sera, era in sella a uno scooter Honda SH e per le ferite riportate ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale dove è stato trasportato a bordo di un’ambulanza chiamata dagli uomini della polizia locale che erano presenti sul posto, al momento dell’impatto perché impegnati a delimitare la zona. Subito dopo l’incidente si è formata una folla di curiosi accorsi sul luogo. Le indagini vengono condotte dal personale della polizia locale che subito dopo l’episodio ha deviato precauzionalmente su un lato in direzione della strada statale 113, la circolazione in attesa della messa in sicurezza della zona.

Appena lo scorso mese fa a Palermo in viale Regione Siciliana un uomo è morto dopo avere perso il controllo del suo scooter, a causa di una grossa buca. Per fortuna invece il giovane di Bagheria se la caverà con qualche giorno di degenza in ospedale, ma la sua caduta poteva avere conseguenze ben peggiori, come è avvenuto nel caso di Palermo.

Bambina in ospedale dopo la caduta per colpa di una buca

Qualche giorno fa una bambina di 10 anni è finita all’ospedale pediatrico Di Cristina, a Palermo, dopo una caduta per una buca. La bimba è stata portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso per un trauma cranico. La piccola si trovava insieme al padre, in via Alessio Narbone, alla Zisa, quando è caduta e ha sbattuto la testa. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.

