Controlli nelle zone della movida di Palermo, scattano 45 multe in via Maqueda

23/11/2022

La Polizia Municipale di Palermo nei giorni scorsi, ha messo in atto una serie di azioni volte al contrasto della movida selvaggia e alla salvaguardia della sicurezza e della vivibilità nei luoghi del tempo libero. L’azione della municipale nell’ambito dei controlli ispettivi alle attività produttive ed economiche del Centro storico.

I controlli nelle zone della movida

Gli accertamenti hanno riguardato, in particolare, via Maqueda e le vie limitrofe, e hanno coinvolto sia attività commerciali su sede fissa, sia ambulanti su area pubblica. Nove le pattuglie coinvolte, per un totale di 21 accertatori. Sono state 45 le attività commerciali su sede fissa controllate, 8 gli accertamenti che hanno riguardato venditori ambulanti.

Numerose le violazioni riscontrate dai baschi bianchi

Sono state rilevate 16 violazioni per occupazione illecita di suolo pubblico e 14 violazioni al Regolamento Dehors, 17 al Regolamento Pubblicità, 6 al Regolamento comunale TOSAP, 6 per infrazioni nell’isola pedonale, due a soggetti non autorizzati a esercitare nel Comune di Palermo, 3 attività con DIA sanitaria non aggiornata, 2 sprovviste di SCIA, altre 2 attività sanzionate per gravi carenze igieniche. E, infine, sono stati effettuati 1 sequestro e 16 comunicazioni di reato. Le sanzioni amministrative applicate hanno raggiunto un ammontare di circa 35 mila euro in totale.

Altre multe nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi sono 35 le multe elevate dalla polizia municipale sempre nel corso dei controlli lungo l’asse pedonale in via Maqueda tra i locali e pub della movida. Alcuni commercianti sono stati multati per occupazione e ampliamento del suolo pubblico concesso; altri per i totem pubblicitari senza avere pagato il tributo Tosap, per l’installazione di tende abusive in violazione al regolamento Dehors.Oltre alle multe per sei locali sono scattate la sospensione delle licenze che variano da 15 giorni a 30 giorni a secondo se le infrazioni sono state contestate una, due o tre volte. Il provvedimento di chiusura lo predispone il Suap. Sono stati controllati i venditori ambulanti che con le bancarelle occupano ampi tratti di via Maqueda. Per una decina di loro è scattato il divieto di sostare nell’area pedonale. Possono vendere i loro prodotti nelle vie laterali all’isola pedonale.