Sindaco Orlando firma l’ordinanza

Nuova ordinanza contro la movida selvaggia firmata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il primo cittadino, nell’ambito delle misure per il contrasto ai fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e su richiesta della questura del capoluogo siciliano, ha emanato un’ordinanza che prevede l’interruzione del transito pedonale e/o veicolare, allorché se ne verifichino i presupposti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per aprile, dalle 18 alle 4 nelle giornate di venerdì e sabato, nelle zone di Piazza Sant’Anna e del Mercato della Vucciria.

Le zone interessate

Zona Piazza Sant’Anna/Piazza Croce dei Vespri: Via Lattarini/piazza Sant’Anna; piazza Croce dei Vespri/piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri/vicolo Valguarnera; via Roma/via Cagliari; via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia.

Zona Mercato della Vucciria: Via Maccheronai/piazza San Domenico; discesa Caracciolo/via Roma; via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele; vicolo Mezzani/corso Vittorio Emanuele; via Argenteria/vicolo Paterna; via dei Coltellieri/vicolo della Rosa Bianca; vicolo Mezzani/via dei Frangiai.

Divieto di somministrazione e vendita asporto bevande

Il sindaco ha anche disposto, dalle 20 alle 7, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sempre nel mese di aprile, il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici), prevedendo che la somministrazione da parte del venditore avvenga in bicchieri di carta.