Si presenta così l’esponente del Movimento 5 Stelle

Promette “l’impossibile” Barbara Floridia, appena investita dal Movimento 5 Stelle come candidata alle prossime primarie alla Regione per la coalizione di centrosinistra. E ringrazia il sottosegretario Giancarlo Cancelleri che ha fatto un passo indietro dopo essere stato silurato da Beppe Grillo. Il fronte grillino, o almeno quel che ne rimane dopo le tante diaspore di questi anni, si presenta compatto per questa scelta.

Il fronte progressista

Barbara Floridia, senatrice messinese, è l’attuale sottosegretaria di Stato al ministero dell’Istruzione e rappresenta il fronte progressista. Se la dovrà vedere con Caterina Chinnici, eurodeputato che rappresenta il Partito Democratico, scelta dalla direzione regionale dopo un lungo percorso e nonostante critiche e polemiche, e con Claudio Fava, deputato regionale del movimento ‘I cento passi’, il quale rappresenta la sinistra. Le primarie si svolgeranno con modalità mista. E’ già possibile registrarsi sull’apposita piattaforma on line e il 23 luglio si potrà scegliere se votare sempre on line o recandosi in una dei trenta gazebo che saranno allestiti in altrettanti città maggiori dell’isola. Il voto per le primarie è esteso anche ai sedicenni.

“Onorata di rappresentare il M5S”

Barbara Floridia accoglie con grande emozione questa scelta e dichiara: “E adesso si riparte. Da noi. Dalla Sicilia. Ringrazio per la fiducia il nostro presidente Giuseppe Conte e tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle della Sicilia che da anni, in Regione, sono stati al servizio dei cittadini, lavorando con passione. Sono davvero onorata di rappresentare il M5S alle primarie in Sicilia per diversi motivi. Ma uno su tutti, voglio scriverlo: la Sicilia non è solo una regione, la mia regione, una bella regione. La Sicilia è la ‘ragione’. La ragione per cui abbiamo scelto di fare politica, la ragione che ci spinge a credere, la ragione per cui non molleremo mai. Grazie Giancarlo Cancelleri per tutto. Grazie Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri per esserci. Noi, insieme a tutti gli altri colleghi, possiamo fare l’impossibile”, conclude l’esponente pentastellato.