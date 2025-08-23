L’estate non è ancora finita ma da oggi sembra già partire la “campagna d’autunno”. Nell’agone politico sembra pronto a scendere in campo, in Sicilia, un altro protagonista della politica nazionale. Siciliano di nascita ma “italiano” di crescita, il giornalista Giorgio Mulè, vice presidente della Camera, sembra pronto a lasciare gli indugi. Almeno stando alle risposte che ha dato oggi al quotidiano la repubblica.

Mulè candidato alla Presidenza della Regione?

Se la ricandidatura di renato Schifani è data come cosa certa e assodata sembra che non tutti siano d’accordo anche se il partito la sua indicazione l’ha già data. ma dopo essere sbarcato a Trapani insieme a Gasparri per portare il “piano per la sanità di Forza Italia”, Mulè si lascia andare a risposte più chiare di quel che ci si potrebbe aspettare.

Alla domanda sulla sua eventuale candidatura risponde secco e prudente (ma decisamente poco): “Non escludo nulla nella mia vita, se non diventare tifoso della Roma”.

“Sono orgogliosamente figlio di questa terra e farò tutto quello che questa terra mi chiederà di fare, sia all’interno di Forza Italia e della coalizione, sia a livello personale. Per la mia terra si fa qualsiasi cosa” ha aggiunto il vice presidente della Camera nella sua intervista al quotidiano.

La battuta e l’irritazione

Il passaggio dalle voci incontrollate ad una dichiarata ostilità, adesso, è proprio breve. Mulè si era lasciato andare ad una battuta durante un incontro con i giovani sostenendo che il miglior governo sarà “il prossimo, perché sarò io a guidarlo” aveva detto.

“Rispondevo a una battuta, per altro conoscendo la suscettibilità in Regione so che ha provocato mal di pancia” dice adesso sottolineando come dentro Forza Italia stiano emergenza i malumori.

Il messaggio al partito in vista dell’elezione del segretario

“C’è da parlarsi, confrontarsi, agire nel bene della Sicilia. Bisogna trovare le forme: serve un confronto fra le varie anime del partito. Confronto che finora non c’è stato a livello regionale, da circa due anni non esiste una segreteria regionale. Ci sono personalità di Forza Italia in Sicilia – afferma Mulè – che possono ambire a questa carica”.