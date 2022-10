Iscrizioni aperte fino al 17 ottobre

Nuove opportunità di placement per i laureandi e neolaureati dell’ateneo palermitano. BIP Consulting, la multinazionale di consulenza, specializzata in innovazione, cybersicurezza, sostenibilità e trasformazione digitale, ha scelto Palermo per organizzare il suo nuovo recruiting day, che si terrà il 20 ottobre alle ore 9:30 presso l’aula magna della Facoltà d’ingegneria.

A maggio l’azienda dal cuore siciliano (l’attuale Presidente Nino Lo Bianco, nato a Torino, ma cresciuto in Sicilia, è stato nel 2003 tra i fondatori della società), che conta già 4000 dipendenti in tutto il mondo, aveva inaugurato proprio a Palermo una nuova sede e lanciato un primo recruiting day, con l’obiettivo di reclutare giovani talenti, offrendo loro la possibilità di lavorare all’interno di una realtà internazionale e stimolante, restando nella propria terra.

Oggi con la nuova selezione l’azienda tenta di raddoppiare il numero dei professionisti presenti nella sede siciliana, selezionando brillanti neolaureati e riportando in Sicilia i lavoratori BIP siciliani che operano nelle varie sedi attive in tutto il mondo, così da innescare un processo di accelerazione digitale, attrarre investimenti nell’isola e ridurre il divario digitale tra Nord e Sud.

Il programma della giornata

La prima parte dell’incontro (dalle 9:30 alle 12:30) si snoderà tra i saluti istituzionali e la presentazione dei servizi di placement offerti dall’Università di Palermo, da parte del Prof. Antonino Valenza, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e del Prof. Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione. Seguirà poi la presentazione iniziale dell’azienda da parte del Presidente di BIP Nino Lo Bianco e diversi workshop, che metteranno alla prova le capacità di analisi, sintesi e risoluzione dei problemi da parte dei candidati.

Nella seconda parte della giornata si entrerà nel vivo del recruiting day e gli studenti potranno incontrare da vicino i responsabili risorse umane del Talent Acquisition Team Bip (dalle 14:00 alle 18:00).

I candidati selezionati per la practice Cloud al termine della giornata avranno l’opportunità di seguire un percorso di certificazione e training-on-the-job su tecnologie Google Cloud.

Come candidarsi

Gli aspiranti candidati potranno iscriversi compilando il seguente form entro il 17 ottobre 2022. Gli organizzatori confermeranno la partecipazione e forniranno i dettagli della giornata entro il 19 ottobre.