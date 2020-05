Il caso a Palermo

A seguito di alcune notizie apparse sui media sul decesso di una donna di 72 anni che – come si legge su alcuni quotidiani – “potrebbe essere deceduta a causa delle complicazioni subentrate dopo un intervento chirurgico al cuore effettuato ad aprile all’ISMETT”

La Direzione Sanitaria di IRCCS ISMETT precisa quanto segue: “La donna non è mai stata sottoposta ad alcun intervento chirurgico presso ISMETT bensì presso Villa Maria Eleonora dove , in seguito ad un intervento di cardiochirurgia, ha sviluppato una deiscenza della ferita chirurgica ed è stata trasferita presso il Covid Hospital di Partinico a causa dell’infezione per Covid-19.

Presso ISMETT la donna è stata sottoposta solo ed esclusivamente ad una procedura di revisione della ferita chirurgica richiesta con carattere d’urgenza dal Covid Hospital di Partinico. Dopo poche ore, conclusa la procedura di revisione chirurgica, la donna è stata nuovamente trasferita presso il reparto Covid dell’Ospedale Civico di Palermo”.