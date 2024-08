La donna aveva 54 anni, inutili i soccorsi

Tragedi a Polizzi, nel Palermitano. Un’avvocatessa modenese, Raffaella Poggioli, è morta per un malore mentre si trovava ad una festa privata organizzata dallo stilista Domenico Dolce lunedì sera. La legale, che aveva 54 anni, si è improvvisamente accasciata al suolo mentre stava partecipando in compagnia del marito all’evento in un ristorante che si trova nella cittadina sulle Madonie.

Il racconto del sindaco di Polizzi

“L’ultimo ricordo che ho della signora è il suo sorriso – le parole del sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi – Eravamo in tanti e ci stavamo divertendo e siamo rimasti profondamente colpiti. In sala c’erano tre medici e due operatori sanitari oltre a un’infermiera ed è arrivata subito anche la guardia medica che ho chiamato personalmente. La mia chiamata è delle 22.25 e il decesso è stato dichiarato mezz’ora dopo. Non abbiamo perso un attimo, abbiamo anche preso il defibrillatore in piazza. Insomma, abbiamo fatto tutto il possibile”.

Malore improvviso, muore un uomo di 55 anni a Partanna Mondello

Pochi giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, un uomo di 55 anni è morto mentre stava passeggiando in via Pandora a Partanna Mondello. Per Roberto Mancuso non c’è stato nulla da fare. Un malore improvviso lo ha stroncato.

I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per salvarlo. Sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Mondello e il medico legale che dopo l’ispezione ha constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Tredicenne muore in spiaggia dopo un malore

Tragedia nel tardo pomeriggio del 19 luglio in un lido di Raffadali in provincia di Agrigento. Accusa un malore mentre si trova in spiaggia e muore sotto gli occhi degli altri bagnanti nonostante i tentati di soccorso in loco da parte del 118. La vittima è un ragazzo di appena tredici anni e apparentemente è morto per un arresto cardiaco.

La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Pergole, a Realmonte, nell’Agrigentino. A lanciare l’allarme sono stati i numerosi bagnanti che stavano trascorrendo una tranquilla giornata di mare.

Quando il ragazzino ha accusato il malore stava facendo il bagno e sono stati momenti di grande panico nella spiaggia. A quanto sembra dalle prime verifiche, il 13enne avrebbe avuto un arresto cardiaco in acqua. Soccorso e portato a riva, sono stati chiamati i rianimatori del 118. Immediatamente gli operatori sanitari hanno verificato la situazione e gli hanno praticato le manovre di rianimazione in loco in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso che è atterrato sulla spiaggia.

Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una volta arrivato al nosocomio agrigentino, però, le sue condizioni sono apparse disperate e i medici della divisione di rianimazione diretti dal primario Fiorica hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma purtroppo senza riuscire a salvarlo.