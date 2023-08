Tragedia nel pomeriggio di ieri a Vittoria, grande comune della provincia di Ragusa. Un uomo è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in località Scoglitti, nota frazione proprio di Vittoria.

Chi è la vittima

La vittima è Vincenzo Zangari, volontario della Protezione civile del comune di Vittoria. Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagano i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro

Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri il nucleo ispettorato del lavoro. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello nel pomeriggio ha dato la notizia nella sua pagina Facebook: “Per la nostra comunità e per il mondo del volontariato è un’enorme perdita. Tutta Vittoria si stringe attorno alla famiglia”. Vincenzo Zangari aveva 59 anni; lascia la madre, la moglie e due figlie.

I precedenti incidenti sul lavoro

In Sicilia gli incidenti sul lavoro si susseguono con un ritmo drammatico. Venti giorni fa un incidente sul lavoro avvenuto in una azienda nel territorio di Augusta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, la vittima è rimasta schiacciato da una lastra di marmo durante le operazioni di carico e scarico di merce. Sono stati i suoi colleghi di lavoro a prestare le prime cure e ad avvertire i soccorsi. Si è compreso subito che le sue condizioni erano serie, per cui si è provveduto al trasferimento al Cannizzaro dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per far luce su questo nuovo incidente sul lavoro nel Siracusano.

Autotrasportatore morto

Nel luglio scorso un autotrasportatore, 59 anni, originario di Acireale, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nelle ore scorse in una azienda agricola di Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe arrivato in quell’impresa a bordo del suo Tir contenente delle ringhiere in ferro.

Like this: Like Loading...