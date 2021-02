Il dolore dei parenti, amici e colleghi

Dramma nella scuola di Monreale. Ad appena 52 anni è morta Giovanna Gentile, insegnante della scuola primaria del plesso di Aquino, che fa capo alla scuola Guglielmo II.

Secondo quanto si apprende, la donna, sposata, due figli, sarebbe stata colta da un malore improvviso che l’ha stroncata nella propria abitazione. La notizia ha colto di sorpresa ed ovviamente ha sconvolto il mondo scolastico monrealese. Giovanna Gentile, che insegnava in una seconda elementare, infatti, era nota, ancor prima che per le sue doti professionali, per quelle umane. Dotata di buon carattere, così come la descrivono, era ben voluta da alunni e colleghi con i quali intratteneva rapporti sempre molto cordiali ed affettuosi.

“La comunità educativa monrealese è straziata dal dolore per la scomparsa della cara maestra Giovanna Gentile, appassionata del suo lavoro e di grande sensibilità – è la nota di cordoglio della scuola Guglielmo II – L’istituto comprensivo Guglielmo II la ricorda per le sue doti umane , professionali e relazionali, e punto di riferimento educativo per i suoi bambini e famiglie di Aquino. Siamo vicini alla famiglia per la scomparsa di una delle nostre docenti più beneamate e benvolute, che ha rappresentato per tutti non solo una professionista di spessore ma anche una collega amata per la sua umanità, dolcezza, passione ed amore per gli altri.

Vogliamo ricordarla sorridente e luminosa come l’abbiamo vista l’ultima volta a scuola. La sua immagine resterà con noi, ci accompagnerà nel nostro lavoro, nel nostro stare insieme di tutti i giorni. È una di noi e continuerà ad esserlo. Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla, viverla, apprezzare le sue qualità e la sua forza, proprio per il rispetto e la stima che le vogliamo, cercheremo di fare del suo ricordo un modello”.