Indagini in corso sulla morte del medico di Mondello Vincenzo Albegiani, 67 anni avvenuta lo scorso 21 febbraio. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per stabilire le cause della morte.

Il medico è stato trovato in casa non distante dalla piazza della borgata marinara di Palermo. Aveva una ferita alla testa. Potrebbe essersela provocata cadendo nell’appartamento.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni locali in zona. C’è da stabilire se qualcuno sia entrato in casa nelle ore che hanno preceduto la morte del medico. Anche l’ambulatorio non è stato trovato perfettamente in ordine. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Per avere certezza si attende l’esito dell’autopsia.

I tantissimi messaggi di cordoglio

E’ morto il mio medico curante. Vincenzo Albegiani. L’ho visto come medico 2-3 volte in 22 anni, nonostante il suo studio si trovasse a 20 metri dalla mia attività commerciale. Infatti sono più le volte in cui ci si è visti da me in negozio che da lui in ambulatorio. Questo nonostante al punto vendita negli ultimi 10 anni sia andato 3-4 volte l’anno.

Devo trovare un nuovo medico, per quello che mi può servire. Morirò prima di diventare un malato cronico.

Ad ogni modo in questo momento voglio dare solo un saluto al mio dottore pazzo. Ciao Viki.

Ad una persona speciale un uomo che ha dedicato metà della sua vita al servizio di questo ingrato paese. Il suo nome era VINCENZO ALBEGGIANI, mi hanno detto che è stato trovato morto nel suo letto. Da tuo paziente ed tuo amico ti auguro buon viaggio verso quel luogo di serenità che tanto desideravi te lo sei meritato.

X me un grande dolore x me Vichi era un amico oltre che il mio medico .. a Mondello tutti sono rimasti sbalorditi e addolorati x questa triste notizia .. condoglianze alla famiglia Albegiani

Un grande medico perché prima di essere un medico era una persona sensibile di grande umanità. Un Medico di altri tempi ❤️

Ci hai lasciato all improvviso.. ma il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori.. che tu possa riposare in pace lassù tra gli Angeli .. condoglianze alla famiglia