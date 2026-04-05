Scarpinato: "Una giornata di festa all'insegna della bellezza"

Musei aperti e gratuiti per tutta la giornata di Pasqua. La festa, quest’anno, corrisponde con la prima domenica del mese e, invece, di rinviare l’apertura gratuita come avvenuto in altre occasioni, si è scelto di aprire i tesori di Sicilia. Ingresso gratuito, dunque, oggi, domenica 5 aprile, nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. La “Domenica al museo” diventa “Pasqua al Museo” con aperture praticamente ovunque e senza pagare il biglietto in tutta l’Isola.

L’iniziativa coinvolge l’intera rete dei siti culturali regionali: dai musei ai parchi archeologici, fino alle aree monumentali gestite dalla Regione.

Una giornata che unisce il tempo della festa a quello della scoperta, con la possibilità di visitare gratuitamente alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico dell’Isola.

“Un’occasione per riscoprire il nostro patrimonio artistico”

“Si tratta di una occasione da non perdere – commenta l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – per riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico e vivere una giornata di festa diversa, all’insegna della bellezza e della conoscenza. La cultura dovrebbe accompagnare sempre i nostri momenti di festa e riempire il nostro tempo libero, arricchendoli di significato e accrescimento personale”.

Per chi intende approfittare dell’ingresso gratuito, si consiglia di verificare in anticipo orari di apertura e chiusura. consultando le pagine web dei singoli musei e dei parchi archeologici. Non tutti i siti osservano gli stessi orari, soprattutto durante le festività. Dunque apertura sì ma fare attenzione ai singoli orari. per chi volesse approfittare della giornata per un itinerario fra più musei sarà opportuno predisporre una mappa degli orari e organizzarsi in base a quelli.

Non solo le strutture regionali

L’apertura non riguarda solo le strutture regionali. L’adesione all’iniziativa ministeriale “Una domenica al Museo” riguarda anche alcune strutture gestite dai comuni ma l’apertura, in questo caso, non è generalizzata. L’adesione avviene singolarmente quindi è opportuno informarsi prima sui siti internet o anche telefonando alle singole strutture