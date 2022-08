In via Maqueda

Continuano i controlli nei luoghi della movida della Polizia Municipale di Palermo che lo scorso fine settimana ha sanzionato un locale in via Maqueda, in pieno centro storico.

Il blitz della Municipale

Durante l’ispezione era in corso un intrattenimento musicale con musica amplificata all’aperto. Dal controllo dei caschi bianchi sono emerse numerose violazioni per gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie con mancato rispetto dei prescritti requisiti generali e specifici. Inoltre non vi era installato il misuratore fiscale e all’interno del locale il distributore automatico di caffè era privo di autorizzazione e collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate.

Multe salate

Al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 12mila euro viste le carenze igienico sanitari strutturali rilevate e le altre infrazioni rilevate dalla municipale che ha sequestrato il distributore automatico di caffè. Con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Interviene la Guardia di Finanza

Per la mancata installazione del misuratore fiscale e per l’omesso collegamento telematico del distributore automatico con l’Agenzia delle Entrate, gli agenti hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha contestato al titolare la mancata installazione del misuratore fiscale da gennaio 2020, la mancata emissione di scontrini fiscali oltre all’omesso collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate. L’attività è stata sospesa per evasione fiscale e la serata è stata interrotta.

Multato palermitano che scarica rifiuti

Un palermitano L.N.E. di 34 anni è stato multato dalla polizia municipale per deposito abusivo di materiale ingombrante in un cassonetto di via Evangelista di Blasi. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del nucleo tutela e decoro in servizio per il consueto pattugliamento per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti, mentre dalla sua motoape era intento a scaricare otto materassi, due cuscini in ecopelle e tre sommier. Dai controlli degli agenti, il trasgressore è era senza di patente di guida, mai conseguita, e che il mezzo si trovava già sotto sequestro senza copertura assicurativa e revisione. Per lui, quindi, è scattato nuovamente il sequestro della moto ape e un verbale di 8.296 euro, di cui euro 5.100 per guida senza patente, euro 866 per guida senza assicurazione, euro 346 per mancata revisione del mezzo e, infine, euro 1.984 perché guidava un veicolo già sottoposto a sequestro.