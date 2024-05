Lo spettacolo musicale con scopo benefico

“Ricomincio da te”, un’opera musicale per la solidarietà al teatro “Al massimo” di Palermo il prossimo 11 maggio 2024. Padre Calogero Di Fiore, parroco della parrocchia san Vincenzo de Paoli, porta in scena un’opera musicale inedita per sostenere una missione in Ciad. L’evento, che coinvolge circa 100 volontari tra coro, cantanti, musicisti e tecnici, ha un scopo benefico: i proventi saranno devoluti all’acquisto di un mezzo di trasporto per una missione in Africa, dove i missionari vincenziani assistono le popolazioni più povere. Una parte dei fondi sarà inoltre destinata alla formazione dei sacerdoti della diocesi di Palermo.

Lo spettacolo

“E’ un’opera di evangelizzazione e promozione umana – ha dichiarato padre Calogero Di Fiore – un musical pieno di artisti sul tema della speranza”. Il nuovo progetto rappresenta la continuazione di un percorso iniziato circa 10 anni fa. Negli anni la parrocchia san Vincenzo de Paoli, assieme a molteplici partner tra cui la Fondazione Grimaldi, ha dato vita ad azioni a favore delle persone fragili come la realizzazione di una casa di accoglienza per malati oncologici.

“Il nuovo progetto musicale è nato durante la pandemia – ha spiegato padre Calogero – sono stato ispirato a scrivere un’opera che raccontasse la speranza nella vita”.

La realizzazione

In circa due anni padre Calogero, accompagnato da un centinaio di volontari, è riuscito nella sua mission: realizzare un musical in stile pop elettronico moderno cristiano. All’iniziativa hanno aderito diversi sponsor che fin dall’inizio hanno creduto al progetto. “La presenza della Fondazione Grimaldi è stata importante – ha dichiarato padre Calogero – da sempre ci sostengono nella realizzazione di opere, per ultima questa dell’11 maggio”.

“Il progetto nasce dall’esigenza di lanciare un messaggio di speranza – dice padre Calogero – insieme qualcosa la possiamo cambiare”. L’evento inoltre, vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, il sindaco Lagalla, alcune autorità civili e il padre dei vincenziani.

“Ricomincio da me” è un esempio di come la musica possa essere uno strumento di solidarietà e speranza.

