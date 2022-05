Ruvolo al dipartimento palermitano Attività produttive e centro storico

Forza Italia ha istituito il dipartimento regionale Musica e Teatri. Ne è a capo Ferdinando Caruso, esperto nel settore.

La soddisfazione di Miccichè

Per la nomina di Caruso giunge il plauso del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. “La vasta esperienza professionale del neo responsabile del Dipartimento Musica e Teatri, sarà importante per sviluppare misure adeguate per questo settore della cultura da trasformare in azioni di governo”.

Profilo di Ferdinando Caruso

Nato a Messina, Caruso si è diplomato in contrabbasso presso il conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo svolgendo la propria attività di professore d’Orchestra presso l’Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana, vincendo il concorso presso lo stesso Ente nel 1979. Per 12 anni è stato il contrabbassista del gruppo da camera “Giovani Cameristi Siciliani” svolgendo attività cameristica anche in Europa. Dal 1992 ha ricoperto il ruolo di Primo Contrabbasso presso la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; Ha svolto attività concertistica per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, oltre che per altre associazioni in Sicilia e all’estero.

Ha svolto attività didattica presso l’Istituto musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, presso i Conservatori di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo e “A. Scontrino” di Trapani, sempre quale docente di Contrabbasso. Dal 1990 al 1997 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’E.A.O.S.S. come consigliere con voto consultivo ed è stato componente nazionale per la FISTel CISL Territoriale di Palermo divenendo poi segretario generale della FISTel CISL Territoriale di Palermo e dopo segretario confederale della CISL di Palermo. È fondatore nonché componente del Trio “OMNIART” con il quale svolge un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero, le ultime tournée a New York ed in Cina hanno riscosso notevoli consensi sia dalla critica che dal pubblico.

Sparacino “Grazie a Miccichè legge garante anziani in tutte regioni”

Nel corso del suo intervento alla Mostra d’Oltremare di Napoli “L’Italia del futuro, la forza che unisce”, il coordinatore regionale dei Seniores di Forza Italia, Salvatore Sparacino, ha ricordato la nascita del Coordinamento dei Seniores grazie ad una intuizione del presidente Berlusconi.

“Il coordinamento nasce nel 2014 con l’istituzione ufficiale di questo settore che oggi vale intorno al 40% dei voti di Forza Italia. Il coordinamento dei seniores, molto ben rappresentato dal coordinatore nazionale Enrico Pianetta ha lo scopo di promuovere e proteggere la dignità e i diritti delle persone anziane”.

Ed ha aggiunto “Berlusconi – ha aggiunto Sparacino – ha voluto che nascesse questo settore per fare in modo che si parlasse della persona anziana per valorizzarla anche all’interno delle famiglie. Una mission che si è concretizzata in diverse azioni ma la più importante sarà l’istituzione del ‘Garante della persona anziana’, cioè di una sorta di authority che si occupi di una fetta sostanziale, circa il 25% della popolazione italiana. Una grave carenza che stiamo cercando di colmare. Alla Camera c’è una proposta di legge della nostra Cristina Rossello per l’istituzione del Garante della persona anziana e anche al Senato una analoga proposta di legge è stata presentata dal senatore Massimo Mallegni”.

“Orgoglioso approvazione legge regionale”

Ha concluso: “Ma sono orgoglioso che in Sicilia l’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta da Gianfranco Miccichè, che è anche il coordinatore regionale di Forza Italia, ha approvato all’unanimità, grazie al lavoro dei Seniores, di Forza Italia e di Miccichè, prima regione in Italia, la Legge Regionale di Istituzione del Garante regionale della persona anziana, a tutela e difesa dei diritti e della dignità degli anziani. Mi auguro che questo percorso siciliano possa essere seguito dalle altre regioni italiane”.

Forza Italia si struttura nel territorio e in linea con i dipartimenti regionali saranno istituiti i relativi Dipartimenti cittadini.

Il primo è il Dipartimento cittadino di Palermo “Attività produttive e Centro storico”. Il coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, ha nominato Daniele Ruvolo responsabile cittadino del dipartimento. Storico esercente palermitano, Ruvolo, conosce molto bene le problematiche del settore e sarà la persona adatta per sviluppare soluzioni.

“Forza Italia – dice Andrea Mineo, coordinatore cittadino – costituirà i Dipartimenti cittadini inserendo persone capaci e professionalmente preparate per elaborare azioni e soluzioni atte a risolvere le problematiche dei vari settori”. Il plauso e gli auguri di buon lavoro giungono dal coordinatore Gianfranco Miccichè”.