Febbre alta e un po’ di spavento ma alla fine è solo influenza stagionale, la stessa nfluenza che lo colpisce ogni anno in questo periodo. Paura per il Presidente della Regione Nello Musumeci che da un giorno e mezzo sta male ed ha la febbre alta. Sono stati fatti più di un tampone e tutti risultano, per fortuna, negativi: non è Covid19.

Il malore del Presidente, però, sembra abbia avuto un effetto, a margine, sul covid19. I bene informatidicono che a causa della febbre sarebbe slittata la firma sull’ordinanza con le nuove misure anti contagio che poteva essere emanata forse ieri sera. Ma fonti vicine al presidente non confermano che il malore e lo slittamento dell’ordinanza siano legati,. Al contrario si parla di un ulteriore approfondimento necessario prima di disporre misure che incideranno sui siciliani e che comunque richiedono un importante sforzo organizzativo di controllo agli arrivi.

Quello che slitta, invece, è sicuramente il rimpasto o meglio l’incontro per formalizzare la sostituzione di due assessori di Forza Italia. Sostituzione sulla quale si sono già sollevati gli scudi

Non è la prima volta che si teme per Musumeci. Già durante la prima ondata il Presidente della Regione si era messo in isolamento volontario dopo aver appreso che il segretario del Pd e governatore del Lazio Zingaretti era risultato positivo. Musumeci era seduto accanto a lui in confernza delle Regioni. Due tamponi, però, dimostrarono che il governatore siciliano non aveva contratto il virus e così tornò a uscire di casa. Molti ricorderanno anche lò’ordinanza che firmo proprio da casa e che annunciò dalla sua quarantena.

Unaseconda volta per Musumeci si era temuto dopo aver appreso che il virus era stato contratto dal suo segretario personale ma anche in questo caso il comportamento prudente del suo più stretto collaboratore aveva evitato problemi di contagio a Musumeci.

Adesso questa febbreforte ed improvvisa che però chi lo conosce ha subito capito potesse essere quell’influenza che ogni anno costringe il Presidente a letto per qualche giorno con la febbre alta ma che si risolve, naturalòmente, comeogni influenza stagionale per moltisiciliani ricorrente come per Musumeci