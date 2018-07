L'incontro a Roma

“C’è stata grande attenzione sulle problematiche che abbiamo evidenziato e che riguardano diversi settori e comparti agricoli dell’Isola. Abbiamo trovato un interlocutore disponibile che prossimamente verrà in Sicilia per rendersi conto di persona della situazione. Siamo fiduciosi che lavorando in sinergia i risultati possano arrivare”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Roma con il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.

Nel corso del colloquio nella sede del ministero, che si è protratto per oltre un’ora e al quale erano presenti anche l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera e il dirigente generale del dipartimento regionale, Carmelo Frittitta, oltre al capo di gabinetto del ministro Luigi Fiorentino, è stata fatta una lunga e articolata disanima delle difficoltà che stanno attraversando i vari settori.

Tra gli argomenti trattati, il tema del finanziamento delle reti irrigue, i danni derivanti agli agrumi dal virus ‘tristeza’, i controlli e il prezzo del grano, i ritardi nei pagamenti da parte dell’Agea, le colture protette della fascia trasformata e la nuova Politica agricola comune.”Abbiamo discusso anche – conclude il governatore – della ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, effettuata dal precedente governo nazionale che ha penalizzato, ancora una volta, la nostra Regione. Per questo motivo già qualche settimana è stato proposto ricorso contro la decisione del ministero, visto che non è stata tenuta in considerazione la nostra richiesta di una più equa divisione tra i vari sistemi di pesca che salvaguardasse le imprese artigianali e tradizionali”.