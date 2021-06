“Era una cosa che dovevamo fare da tempo, programmata già sei mesi fa ma che la pandemia ci ha impedito di fare: far conoscere ai siciliani con fatti, dati inoppugnabili, dovizia di particolari quel che il governo della Regione, un governo di centrodestra, ha fatto per la Sicilia. I siciliani devono sapere e guai se così non fosse”.

L’intervista di Musumeci a BlogSicilia

Punta tutto sulla comunicazione il Presidente della Regione Nello Musumeci e in una intervista a BlogSicilia che vi proponiamo anche in video racconta la sua visione delle cose e pone in secondo piano la sua ricandidatura sottolineando come quella di oggi non sia una manifestazione politica, almeno non in questo senso, ma al contrario sia una manifestazione istituzionale nella quale si racconta quel che non si è riuscito a fare sapere, a spiegare bene.

In tour per raccontare riforme e infrastrutture

“Parte da qui un percorso che porterà in tour per la Sicilia la giunta a raccontare ai siciliani questi tre anni. Poi a dicembre racconteremo il 2021 e in seguito, nella primavera del prossimo anno,. metteremo in campo un consuntivo che mette assieme tutto il lavoro della legislatura”.

Il nodo della ricandidatura

E proprio sulla candidatura e sulle assenze degli alleati oggi allo Spasimo, tema su cui i giornalisti insistono Musumeci torna a prendere le distanze “E’ un tema che non mi riguarda. Per il momento voglio capire se riusciremo a fare le tante cose che abbiamo in cantiere” e snocciola una sequenza infinita di programmi e progetti, di cose fatte e da fare che potete ascoltare nella video intervista integrale qui sotto. Ma lo fa prima di mettere la parolina politica giusta al posto giusto

E quella parolina politica c’è, alla fine della frase dopo aver detto di ospedali, aeroporti, cittadelle della cultura, centri congressi, fatto e da fare “Alla ricandidatura ci sarà tempo per pensarci e vedremo anche chi ci vorrà stare”. un messaggio agli alleati che è sempre chiaro e che di fatto dice ‘io sono qua e sono candidato, il resto sta a voi’.

Il teatrino con il fido Razza

E dopo aver parlato di mascherine e di Covid19 un piccolo messaggio al suo pupillo Ruggero Razza “Non so cosa volesse dire quando vi ha detto che si occuperò di amministrazione e non più di politica, io so che gli ho sempre detto che non esiste amministrazione senza politica… vuol dire che non mi ha ascoltato” e poi con un gesto fra lo stizzito e il burlesco aggiunge “…anche questa volta…”