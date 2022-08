La super lista

Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile candidatura del presidente della Regione, dimissionario Nello Musumeci, alle elezioni politiche del prossimo settembre. Come anticipato ieri da BlogSicilia, adesso, quella che sembrava essere solo una voce che circolava negli ambienti politici, si starebbe trasformando in realtà. E non solo, perchè qualora il centrodestra risultasse vincitore alle elezioni, l’ormai ex presidente della Regione potrebbe anche ambire a ricoprire un ruolo di governo.

Le mosse del centrodestra, Musumeci vira sul Parlamento

Sarà il partito della Meloni a “promuovere” il governatore siciliano, inserendolo in una lista per il Senato. Fratelli d’Italia si starebbe muovendo con una certa circospezione e starebbe creando una lista di politici “super-esperti” fondamentali per una forza politica relativamente giovane. Questa mattina, dopo l’esordio di BlogSicilia, anche il Corriere della Sera batte la notizia, inserendo Nello Musumeci, proprio nella super lista della Meloni.

Chi c’è nella lista dei “super esperti”?

Nello Musumeci, sarà con molta probabilità nella rosa con Giulio Tremonti, che presiederà quasi certamente il collegio di Milano centro, l’ex magistrato Carlo Nordio, l’ambasciatore ed ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata e il responsabile economico del partito Maurizio Leo saranno candidati per poi avere, probabilmente, anche ruoli di governo. Circolano poi i nomi di due giornalisti, Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, e Clemente Mimun, ex direttore di tutti i tg Rai e ora del Tg5.

Da Musumeci nessun segnale

In quota meloniani di ferro dunque dovrebbe essere promosso in Parlamento l’ormai ex governatore della Sicilia Musumeci che nessun segnale ha ancora dato dopo le dimissioni e la rinuncia alla ricandidatura. Ma il presidente al quale è stato impedito il bis, ambirebbe a un ruolo di governo qualora la coalizione di centrodestra dovesse vincere le Politiche. Il governatore nei giorni scorsi ha anche ringraziato Renato Schifani, candidato del centro destra in Sicilia, promettendo l’appoggio e lealtà i occasione della competizione elettorale regionale.