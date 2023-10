Eventi previsti al teatro Politeama e al Massimo. Palermo si prepara ad accoglierlo

Un magnate giapponese avrebbe affittato l’intero complesso ricettivo di Villa Igiea per tre giorni. Filtrano nuovi dettagli sulla visita in città dell’imprenditore nipponico Nakajima, il cui arrivo a Palermo è atteso per la prossima settimana. Una tre giorni di eventi, al momento prevista fra il 3 e il 5 novembre, che prevederà una serie di tappe particolari, come un evento che si terrà al Teatro Politeama (con ogni probabilità venerdì 3 novembre) alla presenza di oltre 700 invitati e un doppio spettacolo musicale al Teatro Massimo fissato per il 5 novembre. Fatto che manifesta l’apprezzamento che l’investitore asiatico ha verso il capoluogo siciliano.

Il profilo del magnate nipponico

Secondo indiscrezioni, il profilo del magnate sarebbe quello di Keiichi Nakajima, proprietario della multinazionale Citizen Machinery Co. Ltd., azienda che si occupa di manufattureria industriale di precisione e che ha una sussidiaria in Italia in quel di Bergamo (ovvero la Citizen Macchine Italia) e che rappresenta una falange importante di Confindustria Lombardia. I dettagli non sono ancora noti. Sugli eventi da realizzare nel capoluogo siciliano regna ancora il massimo riservo. Una visita che era comunque attesa da tempo. L’imprenditore Nakajima doveva infatti presenziare nel capoluogo siciliano nel 2020 ma, a causa della pandemia, tutto è stato rinviato. Un accordo che quindi non riguarda il nuovo management della FOSS, ma bensì è stato sottoscritto dall’ormai ex commissario Nicola Tarantino. Un evento, quello che riguarderà l’imprenditore nipponico, di cui si discuteranno i dettagli in una prossima riunione convocata per la prossima settimana.

Le location di Palermo protagoniste di grandi eventi e produzioni

Non è la prima volta che gli spazi del teatro Politeama vengano affittati per grandi eventi o per produzioni di rilevanza nazionale. Il caso più recente riguarda la produzione delle serie TV “Viola Come il Mare”, che ha girato parte della seconda stagione proprio nei pressi della storica location palermitana, con Francesca Chillemi e Can Yaman chiamati a realizzare alcuni ciak accanto alla statua dedicata alla memoria di Ruggero Settimo. Ma anche Villa Igiea ha recentemente ospitato personaggio di fama nazionale. Fra questi rientra sicuramente il cantante Vasco Rossi, che ha alloggiato nell’hotel del capoluogo siciliano durante la sua due giorni di eventi tenuta allo stadio Renzo Barbera. Una location che ha anche ospitato parte del ricevimento del matrimonio della pronipote di Anna Fendi, ovvero Ginevra Piersanti Fendi. Ulteriori dettagli sulla visita dell’imprenditore Nakajima dovrebbero emergere nelle prossime ore. Un evento che però certamente conferma un interesse di importanti stakeholder verso il capoluogo sicliano.