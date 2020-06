I controlli in ristoranti e depositi di pesce

Controlli dei carabinieri del Nas e del comando provinciale a Palermo. I carabinieri del Nas di Palermo hanno denunciato il titolare della sala trattenimenti Villa Antigone.

Nel corso di un controllo i militari hanno trovato 150 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Il locale è stato segnalato all’Asp di Palermo per i provvedimenti amministrativi. Nel corso di altri due controlli i militari hanno sequestrato in due depositi in via Tiro a Segno sempre a Palermo oltre 2500 chili di pesce.

In un primo caso in un deposito sono stati trovati 780 chili di cozze nere in cattivo stato di conservazione.

Nel secondo sono stati sequestrati 1820 chili di pesce senza la necessaria tracciabilità. Il secondo deposito è risultato privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie.