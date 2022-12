3 mila euro di prodotti

I militari del comando provinciale e del Nas di Palermo hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Palermo 160 chilogrammi di formaggi, che erano sequestrati in un caseificio della provincia senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare.

Donati prodotti per 3 mila euro

I carabinieri, dopo aver verificato, con i veterinari dell’Asp, la bontà dei prodotti caseari in esecuzione di un’ordinanza di devoluzione beneficenza, concordata con l’assessorato regionale delle attività produttive della Regione Siciliana, hanno consegnato i formaggi, del valore di circa 3.000 euro, destinati agli indigenti.

La missione “speciale” della polizia

Anche la polizia si trasforma in babbo natale per un giorno per portare tanti sorrisi e doni ai bimbi malati dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. È avvenuto nei giorni scorsi in occasione del Natale. La polizia di Stato ha fatto visita al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Presenti il medico superiore della polizia e dirigente dell’ufficio sanitario della questura, Salvatore Di Benedetto, e il commissario capo e dirigente della sezione volanti Lorena Latino. Con loro anche il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile della comunicazione.

L’accoglienza

Il dirigente del reparto, Giovanni Chiara, e il personale infermieristico hanno accolto gli agenti. Un’accoglienza riservata da coloro che quotidianamente svolgono la difficile e delicata missione di curare i piccoli pazienti. Una breve visita in cui l polizia di Stato ha voluto regalare un sorriso ai bambini ricoverati in questi giorni di festa. La polizia ai bimbi malati ha donati zainetti, puzzle, berretti, quaderni da colorare e matite con il logo “Il poliziotto un amico in più”. Un momento, quello trascorso al reparto con i bambini, all’insegna della solidarietà particolarmente significativo, ripagato con un sorriso e una foto ricordo.