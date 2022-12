l'ex governatore è tornato in africa per aiutare la popolazione locale

La Onlus Aiutiamoilburundi ha voluto donare al Policlinico Fondazione Bonne Action Umugiraneza, consegnando al console italiano in Burundi, Caterina Iammetti, un ecografo di ultima generazione.

“Una Pace fatta d’amore e di solidarietà”

“La scelta di donare un ecografo alle mamme e ai bambini del Burundi – hanno dichiarato il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro e il presidente della Onlus Aiutiamoilburundi, Stefano Cirillo – rende questo Natale speciale perché l’ecografia guarda il bimbo che nasce come il Natale ci porta la nascita del Bambino Gesù, nella speranza che doni a tutti una Pace fatta d’amore e di solidarietà”.

Cuffaro in Burundi tra i poveri e i malati

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro è tornato in Burundi per aiutare la popolazione locale. Cuffaro qualche anno fa ha fondato, insieme a Stefano Cirillo, la Onlus Aiutiamo il Burundi.

Cuffaro dalla terra africana chiede il supporto e l’aiuto di tutti. In un post pubblicato sui social dalla onlus si legge: “Siamo tra i poveri e i malati di Cibitoke. Qui in Burundi, la natura, è una cattedrale, le cui volte vive, hanno le espansioni ed il fiato delle cose infinite e canta la forza dello spirito e dei sensi”.

La speranza

“Qui il Cielo che copre le sofferenze delle anime che gemono nella miseria, nella malattia e nella fame non riesce però a tenere prigioniera la speranza”.

Il conforto

“Io sento il peso della mia anima incrinata ed il rantolo delle sue ferite, ma la sento viva, ed è questo il mio conforto”.

C’è tanto da fare, l’appello ad aiutare

“Qui, dove è più doloroso il faticoso silenzio di chi vive che il quieto silenzio di chi muore. Le campane della Chiesa che abbiamo edificato urlano la speranza che mai vinta e mai paga, pianta nella mia testa la sua bandiera.

Nei villaggi di questa terra, senza acqua, senza luce, senza cibo c’è tanto da fare.

C’è bisogno di Umanità e Amore.

Aiutiamoli a casa loro”.

Il progetto per aiutare le mamme bambine

Cuffaro è impegnato soprattutto in un progetto di supporto alle cosiddette mamme bambine, che in quella realtà partoriscono anche a 12 anni.