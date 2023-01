I vigili del fuoco hanno aperto il portellone del traghetto e sono entrati dentro nella zona del garage. Da ieri pomeriggio sono andate avanti le operazione di spegnimento nel ponte 4, in particolare sono stati effettuati dei fori dal ponte 6, la copertura sopra il garage, sia dal lato di dritta che di sinistra da dove è stata inserita della schiuma per cercare di raffreddare la zona dove ci sono i mezzi.































Alle operazione hanno preso parte i vigili del fuoco dei comandi di Genova, Napoli insieme a quelli di Palermo e in altri comandi provinciali della provincia. Le operazioni con lo schiumogeno sono state necessarie per diminuire le temperature nel garage e consentite alle squadre di effettuare verifiche.

Dopo aver accertato che vi erano le condizioni si è un deciso di procedere all’apertura del portellone.

L’apertura è avvenuta nel primo pomeriggio. In questo momento due squadre stanno effettuando le operazioni di spegnimento e smassamento.

Oltre cento mezzi

All’interno della nave traghetto della Gnv Superba ci sono oltre un centinaio di mezzi. Nei giorni scorsi il vento che stava sferzando il capoluogo aveva finito per alimentare le fiamme che di volta in volta sembrano essere soffocate per poi riprendere vita. Un lavoro di certo non facile per le decine di vigili del fuoco impegnati nell’incendio all’interno della nave.

Vigili del fuoco impegnati da 9 giorni

Da giorni oramai proseguono le lunghe operazioni di spegnimento dell’incendio a bordo del traghetto Palermo-Napoli. Il rogo risulta spento ai ponti superiori mentre continuano le operazioni di monitoraggio delle temperature sull’intera imbarcazione.

Il lavoro difficile dei vigili del fuoco

Così continuano a lavorare i vigili del fuoco nella nave “Superba” tra mille difficoltà. Da sabato 14 gennaio il traghetto si trova nella banchina Santa Lucia in preda ad un vasto incendio scoppiato all’interno. Fino a oggi i pompieri non erano riusciti ad entrare definitivamente nel garage perché la temperatura era rimasta ancora alta. I mezzi sono carichi di materiale, di carburante e vernici.