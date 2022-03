i dati della settimana

Continua il calo dell’incidenza dei casi Covid secondo i dati monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. Il dato del livello nazionale dice 433 ogni 100.000 abitanti contro 552 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 9 febbraio 2022-22 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è invece stato pari a 0,75 (range 0,67-0,96), al di sotto della soglia epidemica, rispetto allo 0,73 della scorsa settimana. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Casi da tracciamento contatti 16%

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (16% contro il 18% della scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35% contro il 33%), come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attivitàdi screening (49% contro il 48%). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Reparti a 14,7% sotto soglia

Il tasso di occupazione per pazienti Covid nei reparti di aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 marzo) rispetto al 18,5% (rilevazione Ministero della Salute al 24 febbraio) della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei reparti di area medica scende dunque sotto la soglia di allerta del 15% per la prima volta dallo scorso 23 dicembre, quando era stato pari al 13,9%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece al 6,6% (rilevazione giornaliera Ministero Salute al 3 marzo) rispetto all’8,4% (rilevazione Ministero al 24 febbraio) della settimana precedente.

Tutte le Regioni a rischio basso

Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 aprile 2020. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Istituto superiore di sanita’, sottolineando poi che sono 8 le Regioni/Province autonome che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Nessuna Regione/PA riporta molteplici allerte di resilienza.

Il bollettino di ieri

Sono 4.411 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 33.854 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.450. Il tasso di positività sale al 13% ieri era al 10%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 222.408 con un decremento di 9.874 casi. I guariti sono 15.379 mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.552.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.034 ricoverati, con 97 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 67, con due casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.250 casi, Catania 894, Messina 996, Siracusa 464, Trapani 640, Ragusa 403, Caltanissetta 256, Agrigento 537, Enna 83.