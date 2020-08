“In un momento come questo, in cui l’economia siciliana e quella palermitana in particolare, sta attraversando delle enormi difficoltà, la ZTL e le strisce blu darebbero la mazzata finale. E se al sindaco e ad alcuni suoi assessori non sta più a cuore questa città, noi che la dovremmo governare Fra meno di 2 anni vogliamo limitare al massimo i danni causati da questa amministrazione”.

A dirlo i capogruppo del centrodestra a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda (Lega) , Giulio Tantillo (Forza Italia) , Francesco Scarpinato (Fratelli d’Italia), Sabrina Figuccia (Udc) , Claudio Volante (Diventerà Bellissima) e Marianna Caronia (Gruppo misto)

“Ecco perché chiediamo che il provvedimento della ZTL e quello delle strisce blu non parta – conmtinuano – Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza del sindaco Orlando per parlare di ciò . Contestualmente abbiamo presentato un ordine del giorno per bloccare questo insano proposito”.

Il Comune ha già detto sì alla ripartenza della zona a traffico limitato da lunedì prossimo 3 agosto così come era stato proposto dagli uffici alla luce die dati di inquinamento e dell’andamento del traffico. Ma la sorpresa sta nel fatto che dal fine settimana successivo, quello del 7 agosto, riparte anche la ztl notturna dal venerdì sera al sabato mattina e dal sabato sera alla domenica mattina. Una scelta che segue le pedonalizzazioni di tredici strade e la chiusura definitiva al traffico di via Maqueda stabilite ieri. Una vicenda, quella della ztl soprattutto notturna, che non ha mai mancato di sollevare polemiche e socntir e non mancherà neanche questa volta.

Ma c’è di più nel provvedimento. La giunta ha anche dato mandato agli uffici di analizzare la partenza a ottobre/novembre della Ztl 2 ovvero l’allargamento dei confini della ztl fino a via Notarbartolo come era stato previsto nella prima ipotesi poi sospesa per le proteste.