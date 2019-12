Creerebbe danni a molte aziende siciliane

La giunta regionale contro la sugar tax studiata dal governo Conte. L’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano scende in campo contro l’introduzione dell’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti.

“Faccio appello a tutti i parlamentari siciliani perché si oppongano strenuamente alla sugar tax, un’imposta che darebbe un colpo mortale al tessuto imprenditoriale della nostra isola” lo afferma

“La scelta del governo Conte di aumentare la pressione fiscale tassando un unico ingrediente – sottolinea l’esponente della giunta Musumeci – oltre che di dubbia utilità generale è assolutamente dannosa per il tessuto economico e produttivo siciliano. La nuova tassa oltre che incidere negativamente sugli acquisti dei consumatori costringerebbe alcune aziende siciliane affermate nel settore ad una riduzione dell’organico e uno stop sugli investimenti. Senza contare gli effetti letali per le piccole aziende dell’Isola che producono ed imbottigliano bibite analcoliche che non avranno alcuna possibilità di sopravvivenza determinando un disastroso calo occupazionale ed un impoverimento”.

Secondo l’assessore ci sarebbero anche gravi conseguenze per la filiera agrumicola siciliana: “è chiaro che il venire meno delle aziende che acquistano agrumi siciliani freschi aprirebbe un nuovo e preoccupante fronte di crisi in un comparto che finora ha beneficiato anche di numerosi investimenti sulla filiera agrumicola realizzate dalle società del settore delle bevande analcoliche”.

“Lo slittamento ad ottobre della sugar tax deciso dalla maggioranza giallorossa non tranquillizza nessuno perché sposta solamente nel tempo il problema. Mi aspetto che deputati e senatori siciliani raccolgano l’allarme lanciato dal mondo produttivo dell’isola e che si oppongano in Aula non solo all’introduzione di un nuovo balzello ma all’ennesima insopportabile mortificazione per la nostra economia” conclude Turano.