La Commissione Affari Costituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana ha chiesto all’assessorato alla Salute di avere ancora altra documentazione sui manager della sanità proposti dal Governo Schifani. Faro soprattutto sui documenti, visto che sono numerosi verbali della prova sostenuta con gli esperti dell’assessorato diretto dall’assessore Giovanna Volo.

La Commissione ha inoltre chiesto la documentazione anche per Gaetano Sirna, confermato fino all’ottobre 2025 al Policlinico di Catania, malgrado dall’assessorato ritengono che, trattandosi di una conferma, non debba passare dall’approvazione della Commissione. La commissione ascolterà l’assessore Volo martedì 12 marzo e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, mercoledì 13 marzo. Il voto sui manager proposti avverrà invece giovedì 14 marzo.

Voci di sostituzione manager?

Dalle voci che girano all’Ars, diverse proposte potrebbero essere messe in discussione, anche se le voci di questo tipo quasi mai vengono confermate. Non sembra che in questo momento vi siano particolari fibrillazioni all’interno della maggioranza, o perlomeno non sembra non sembra che debbano esplodere adesso.

Tenere sulla corda il governo fino all’ultimo minuto sembra però essere la linea dell’opposizione e anche di parte della maggioranza.

E nel frattempo per sicurezza sono al lavoro i pontieri proprio per evitare che eventuali fibrillazioni esplodano d’improvviso senza che prima siano state verificate e vi sia stato un adeguato tentativo di mediazione, dopo che negli scorsi mesi sui manager ci sono state davvero molte discussioni.

Minardo: “Inversione dei ruoli sulla sanità”

“Le immagini che vengono da tanti, troppi, ospedali siciliani dovrebbero imporre una vera e propria inversione di rotta sulla gestione regionale della sanità. Le visite impossibili, il degrado di certi ambienti, gli scandali e i medici sempre troppo pochi e oberati di lavoro sono un atto d’accusa a cui non si può rispondere con l’estenuante telenovela dei manager della sanità. La politica deve occuparsi della sanità, non occuparla” così su Facebook il deputato della Lega Nino Minardo.

