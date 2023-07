Si era barricato in casa, quella che presto avrebbe dovuto lasciare perché indietro con i pagamenti, minacciando di farla finita. Un tentativo di suicidio preceduto da un’inquietante telefonata al proprio avvocato al quale voleva affidare le sue ultime volontà. Mattinata movimentata in via Mercurio, nella zona di Mondello, a Palermo, dove questa mattina sono intervenute 8 pattuglie di polizia per entrare, con il supporto dei vigili del fuoco, nell’appartamento di un uomo di circa 40 anni.

L’intervento

Il massiccio intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario quando un amico dell’uomo barricato, che precedentemente aveva già telefonato al suo avvocato, è andato in negli uffici di polizia che si trovano nel lungomare per sollecitare l’invio di una pattuglia temendo il peggio. Aveva provato a chiamarlo ma senza ottenere alcuna risposta. Al loro arrivo il quarantenne ha iniziato a inveire disperato contro gli agenti del commissariato Mondello e dell’Ufficio prevenzione generale che cercavano di farlo ragionare e di convincerlo ad aprire la porta.

Sospettando che l’uomo potesse essere armato sono state attivate anche le squadre dell’Uopi, le Unità operative di primo intervento pronte a fare irruzione in casa. Intervento che però alla fine è stato scongiurato dopo l’arrivo dei vigili del fuoco che, su richiesta dei poliziotti, hanno forzato una finestra aprendo loro un varco. Il quarantenne alla fine, rendendosi forse conto della situazione, ha deciso di arrendersi e di consegnarsi spontaneamente.

I soccorsi

I medici del 118, prima di accompagnarlo a Villa Sofia per una consulenza, hanno medicato alcune ferite che l’uomo si era procurato alle braccia probabilmente utilizzando un coltello da cucina. Dietro quanto accaduto ci sarebbe un problema di morosità, una serie di mensilità arretrate che l’uomo, nonostante gli sforzi, non sarebbe riuscito a pagare. La Procura, informata della situazione, acquisirà tutta la documentazione necessaria prima di decidere se e come procedere nei suoi confronti.

Like this: Like Loading...