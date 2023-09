All'ex Fonderia Oretea, alla Cala

Tre anni fa era diventata celebre – suo malgrado – in tutta Italia e virale sui social. Il suo “Non ce n’è Coviddi” durante una intervista estiva sulla spiaggia di Mondello le diede una inaspettata notorietà. Ospitate in tv, canali social, influencer (su Instagram continua ad avere oltre 97mila follower mentre ad ottobre del 2020, all’apice probabilmente della sua notorietà, quando sbarcò sulla piattaforma, in 24 ore totalizzò oltre 120mila follower).

Non senza disavventure: la notorietà soprattutto sul palcoscenico della televisione nazionale si è poi sopita. Venne pure denunciata dalla polizia per un video in spiaggia di Mondello realizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Adesso la casalinga palermitana Angela Chianello torna protagonista della cronaca ma per un motivo ben più lieto: si è sposata. Dopo diciotto anni di convivenza è convolata a nozze con Giuseppe Di Carlo. Il matrimonio con rito civile è stato celebrato all’interno della ex Fonderia Oretea, alla Cala.

“Mega festa” per sabato

Un antipasto di una “mega festa”, come dice lei, che ha organizzato per sabato 23 settembre.

“A calci e pugni – ha scritto Angela da Mondello sui suoi profili social – ho avuto sempre quello che ho sognato e grazie a Dio sempre oggi sono fiera di quel che sono e di cosa ho costruito. Non ho ville, non ho ricchezze, ma ho un valore troppo importante: la mia famiglia”. E rivolgendosi al neo marito ha scritto: “Con tanti sacrifici ce l’abbiamo fatta amore mio”.

