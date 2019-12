In auto 10 dosi di cocaina

I Carabinieri di Alcamo hanno fermato, Salvatore Gugliotta e M.S., entrambi di Partinico, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati a bordo di un’auto lungo la SP47, in Contrada Gammara. L’autista dell’auto alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga che è stata fermata quasi sul nascere di militari. In seguito alla perquisizione, i carabinieri hanno trovato 10 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato degli stupefacenti, per un peso complessivo di 6 grammi.

A bordo del veicolo sono stati trovati anche 500 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta frutto dell’attività di spaccio, e che veniva sottoposta a sequestro unitamente allo stupefacente.

Con queste premesse, il passeggero è stato tratto in arresto dai militari portato nel carcere di Trapani a disposizione dei magistrati inquirenti. Il complice, M.S., un disoccupato ventinovenne è stato denunciato per concorso nei reati contestati.