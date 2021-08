La decisione della presidenza della Regione

Solo i non vaccinati sono tenuti a sottoporsi a tampone 48 ore prima di partecipare a banchetti ed eventi privati. Lo precisa una nota della Presidenza della Regione Siciliana, che quindi stabilisce nuovi paletti riguardo alle norme anti-covid da mettere in campo per frenare l’escalation di positivi al coronavirus. Sulla scia di continuare a cercare di accelerare sul fronte delle vaccinazioni, ecco che arriva questo nuovo provvedimento che va proprio in questa direzione.

Green Pass, emendamento governo per estensione 12 mesi

Intanto in occasione della conversione in aula alla Camera del decreto sul green pass del 6 agosto, l’esecutivo presenterà – secondo fonti di governo – un emendamento per l’estensione del certificato verde da 9 a 12 mesi dalla seconda dose. Ossia, fino a oltre la fine dell’anno per coloro che hanno ricevuto la somministrazione per primi, in particolare gli operatori sanitari, e a seguire per gli altri. La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. In linea con i tempi – è stato sottolineato – di una decisione sulla terza dose da parte degli enti regolatori. Atteso, intanto, il parere del Cts.

Vaccini, video-appello di Frassica: “Fidatevi della scienza”

Nel contempo l’attore siciliano Nino Frassica lancia un video appello ai messinesi per convincerli a farsi somministrare il vaccino anti Covid. “Io sono ignorante ma non sono stupido, la cosa è seria: mi sono stancato di ascoltare ogni sera al tg che la Sicilia è l’ultima regione d’Italia per vaccini e Messina ultima in Sicilia. Non vogliamo essere considerati gli ultimi, vogliamo cambiare la tendenza perché crediamo che Messina e la Sicilia debbano e possano fare di più”. Con queste parole Frassica scende in campo in prima persona con una “chiamata alle armi… anticovid” per convincere i siciliani e soprattutto gli abitanti della provincia di Messina, della quale è originario, a vaccinarsi girando un video-appello al fianco del commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze. “Bisogna fidarsi della scienza – dice Frassica – pensiamo a tutte le conquiste, le scoperte della medicina, senza di esse la nostra vita oggi durerebbe appena 40 anni, io invece voglio viverne almeno 120”.

L’allarme ricoveri per i bambini

Nelle ultime settimane il dato allarmante, che invita ad un’estrema prudenza e attività preventiva, è legato ai bambini, sempre più spesso ricoverati perché contagiati da genitori non vaccinati. “Dobbiamo assolutamente evitare che i nostri figli possano infettarsi perché mamma e papà non si vaccinano – spiega il commissario Firenze – Quasi il 100% dei ricoverati negli ospedali Covid non sono vaccinati: precisamente il 100% in terapia intensiva non ha vaccino, il 98% in degenza ordinaria lo stesso. Sono numeri che rendono inconfutabile la valenza delle vaccinazioni, l’unica arma per uscire dall’incubo della pandemia”, conclude Firenze.