Nuova notte di guerriglia al Cep di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnare una ventina di cassonetti nella zona di piazza Cellini e via Filippo Paladini.

Dopo i furti e gli scontri della scorsa settimana le squadre antincendio sono state scortate dagli agenti della polizia con tre volanti. Nonostante la presenza degli agenti l’intervento è stato ostacolato da una ventina di giovani a bordo di scooter elettrici.

All’ingresso della strada sono stati ammassati altri cassonetti e rifiuti creando una barricata per bloccare l’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono stati circondanti e insultati mentre spegnevano le fiamme.

Sono in corso le indagini per identificare i giovani che molto probabilmente sono gli stessi che hanno circondato la scorsa settimana i pompieri e li hanno derubati degli attrezzi utili per gli interventi di soccorso.