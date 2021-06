Notte di fuoco e di paura nella ex zona industriale (oggi più che altro zona commerciale) di via Ugo la Malfa a Palermo dopo che, poco prima i mezzanotte, un boato ha rotto il silenzio mostrando immediatamente un vasto incendio scoppiato in un capannone della zona.

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco per domare l’incendio che è divampato nel capannone della Bosco Surgelati. Ancora alcune squadre sono sul posto per gli ultimi interventi di bonifica. Successivamente interverranno i tecnici per cercare di capire cosa ha provocato l’incendio che ha causato grossi danni alla società. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il forte boato nella notte

Tutto ha avuto inizio con un forte boato nella notte. Poi si è alzata una coltre di fumo nero in via Ugo La Malfa. Ad andare in fiamme un capannone della zona industriale

Sul posto sono intervenuti quasi subito i Vigili del fuoco con diverse squadre ma presenti anche agenti di polizia e carabinieri.

Tantissime le chiamate arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare l’esplosione. In tanti l’hanno sentita in modo nitido.

Nella zona il traffico è stato bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire.

Notte insonne

Per molti abitanti delle zone limitrofe è stata una notte insonne. L’incendio continuava a bruciare e nella notte le fiamme erano nitida anche da molto lontano. Nonostante non ci sia mai stato alcun rischio per l’abitato, comunque distante in linea d’aria, in tanti non si sentivano tranquilli e vedevano come minaccioso quel vasto incendio che ha bruciato in modo prepotente per buona parte della notte