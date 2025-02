Momenti di tensione nella notte in via Umberto Giordano, dove un’auto fuori controllo si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate. Una donna di 43 anni, alla guida di una Ford Ka, ha perso il controllo della sua macchina, finendo contro cinque veicoli in sosta, causando danni ingenti.

L’impatto è stato talmente violento da svegliare gli abitanti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. I mezzi coinvolti nell’incidente sono una Audi A3, una Renault Captur, una Renault Twingo, una Dacia e una Ford.

Alcool test positivo per la conducente

La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118, riportando solo alcune escoriazioni, ma data la dinamica dell’incidente è stato necessario sottoporla all’alcoltest. Gli esami hanno confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per questo motivo, la sua auto è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti.

Precedenti incidenti in città

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è la prima volta che un episodio simile si verifica in città. Qualche mese fa, in piazza Amendola, un automobilista è uscito di strada finendo contro dieci auto parcheggiate. Il conducente, un 37enne, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, venendo denunciato.

A dicembre, un 22enne in stato di ebbrezza ha causato un altro incidente in via Dante, scontrandosi con un’auto prima di investire una donna in scooter. Fermato dalla polizia municipale, è risultato positivo all’alcoltest.

Le autorità continuano a monitorare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, causa sempre più frequente di incidenti sulle strade cittadine.

Paura in via Cappuccini

Un violento scontro tra un’auto e uno scooter si è verificato ieri in via Cappuccini, all’altezza del civico 163. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 66 anni, identificato con le iniziali G.A.

L’uomo era alla guida di un Piaggio Liberty quando si è scontrato frontalmente con una Ford Focus. L’urto lo ha sbalzato dalla sella, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Subito dopo l’impatto, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Alla guida della Ford Focus c’era un 75enne, che fortunatamente non ha riportato ferite. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Altro incidente in via Antonio De Saliba

Poco dopo, un altro scontro tra un ciclomotore e un’auto è avvenuto in via Antonio De Saliba. Anche in questo caso, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia per le cure necessarie.

Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti per accertare eventuali responsabilità