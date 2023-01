Non è ancora spento il rogo che si è sviluppato nel garage del traghetto Gnv per Napoli ieri sera poco prima che la nave mollasse gli ormeggi dal porto di Palermo.

Operazione di spegnimento ancora in corso

Stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha tenuto occupati i Vigili del fuoco di Palermo per tutta la notte, sviluppatosi all’interno di uno dei garage del traghetto Superba della Gnv. Dopo aver circoscritto l’incendio nella stiva locale e abbassato l’alta temperatura si sta valutando la migliore strategia per accedere all’interno dei locali e spegnere l’incendio. Sono presenti 10 squadre coordinate da un funzionario.













La ricostruzione

L’incendio è scoppiato a bordo della nave Superba della Gnv che alle 22 sarebbe dovuta partire per Napoli. Poco prima che si levassero gli ormeggi un rimorchiatore all’interno del garage ha preso fuoco. Una grossa nube di fumo nero ha invaso la banchina e sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Sulla nave c’erano già oltre 180 passeggeri che sono stati fatti scendere. Al porto sono arrivate anche diverse ambulanze, oltre al sindaco Roberto Lagalla. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma sono qualche intossicato. Da quantificare anche eventuali danni alle vetture.

Tutti in salvo

“Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ieri sera intorno alle 23.30 è accorso al porto, dove poco prima è scoppiato un incendio all’interno del garage della nave Gnv Superba Palermo-Napoli. A bordo 184 passeggeri e un’ottantina di componenti dell’equipaggio. E ha aggiunto: “Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo”.