festini e cori in strada

Notti magiche a Palermo dove il cielo si colora di rosanero dopo la meritatissima promozione in Serie B. La vittoria era nell’aria e la promozione era già stata ipotecata nella gara d’andata con il Padova ma i tifosi hanno aspettato il triplice fischio finale per festeggiare sia dentro lo Stadio Renzo Barbera, sia per le strade del Capoluogo dove si sono riversati migliaia di palermitani festanti. La festa della promozione in B anche in provincia di Palermo. In tanti comuni infatti sono stati piazzati maxi schermo e sono stati organizzati incontri.

Stadio sold-out

Era la quarta volta consecutiva che lo stadio di viale del Fante si riempiva così. Nel corso delle ultime quattro gare di playoff di Lega Pro infatti, il popolo rosanero non ha di certo fatto mancare il proprio entusiasmo. Un entusiasmo ritrovato dopo l’inferno del fallimento, la retrocessione in serie D e la lotta per arrivare al calcio che conta. Ieri sera lo stadio si nuovamente tinto di rosa e non c’è stato un attimo in cui il tifo non ha smesso di cantare e suonare le note dei cori. Le nostre pagelle della partita qui.

La festa per la promozione

Dopo che la coppa dei Playoff è iniziata la grande festa per le strade di Palermo. Sembrava che l’Italia avesse vinto il mondiale ma i colori erano certamente diversi: rosa e nero. Auto in festa, clacson a tutto spiano, cori, abbracci, brindisi per un successo calcistico che torna ad alimentare l’amore per il Palermo. Il centro storico di Palermo si è trasformato in una grande pista in cui festeggiare. Tanti i tifosi che non sono riusciti a entrare allo stadio per via dei biglietti che sono letteralmente andati a ruba. Da segnalare qualche bagarino lungo le strade attigue all’impianto.

Il Palermo adesso sogna

Ieri tutto è avvenuto davanti a uno spettatore d’eccezione, lo sceicco Mansour, patron del City Gruop, che starebbe per terminare la trattativa con la società per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club. Un fatto che potrebbe portare, almeno questa è la promessa, il Palermo Calcio tra le grandi d’Europa. Se l’affare dovesse andare in porto, infatti, l’obiettivo dichiarato sarebbe la promozione in A dalla b nel giro di uno o due anni e poi la creazione di una squadra Aatomica” sulla falsa riga del Manchester City, club in mano al gruppo che vorrebbe acquisire il Palermo. Insomma il sogno del Palermo continua. La promozione di ieri sera sembra solo l’inizio di una grande stagione di soddisfazioni.