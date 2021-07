In viale Regione Siciliana Sud Est, zona Bonagia

Il garage di un residence di viale Regione Siciliana Sud Est, zona Bonagia, è stato invaso dall’acqua dopo il temporale che ha colpito Palermo la notte scorsa.

Il video è stato girato a BlogSicilia da un residente che ha segnalato che l’amministratore di condominio ha contattato i vigili del fuoco ma senza esito. Questo perché, al momento, si dà priorità ai rischi per le persone e alla viabilità.

Il problema, comunque, non è nuovo nello stesso posto quando si verifica un fenomeno di pioggia copiosa sulla città.

A Palermo, e in parte della provincia, il nubifragio si è scatenato a partire dalle 4 del mattino. Un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per allagamenti e danni provocati dalle forti piogge. Alcuni interventi sono ancora in corso. Non è stata, comunque, rilevata nessuna criticità rilevante.

