Numero chiuso nelle vie dello shopping e presso outlet e centri commerciali di Palermo e provincia. A chiederlo Assoutenti che, in vista delle festività natalizie, invoca misure per tutelare la salute pubblica in città messo in prova dal Covid19 che continua a suscitare preoccupazione.

“A fronte dell’escalation di contagi registrata in Italia – spiega Assoutenti – e considerata la maggior presenza di consumatori lungo strade, outlet e centri commerciali di Palermo e provincia per gli acquisti legati alle festività, che spesso crea assembramenti e code di cittadini davanti ai negozi, è indispensabile adottare provvedimenti urgenti che assicurino lo svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza salvaguardando la salute pubblica”.

L’appello a sindaco e Prefetto

“In tal senso rivolgiamo un appello al sindaco e al Prefetto di Palermo affinché dispongano il numero chiuso nelle aree come strade, outlet e centri commerciali, prese d’assalto dai consumatori per lo shopping natalizio, prevedendo una capienza massima e contingentando gli ingressi istituendo varchi e presidi fissi delle forze dell’ordine”.

“Indispensabile obbligo mascherina”

L’associazione conclude: “Proprio in virtù del maggiore afflusso di consumatori nel centro storico e nelle zone commerciali della città, crediamo sia indispensabile prevedere oltre l’obbligo di mascherina all’aperto anche il divieto di manifestazioni in piazza nel periodo compreso tra l’11 e il 24 dicembre, per consentire a negozi, bar e ristoranti di poter lavorare in piena sicurezza a limitare il diffondersi di contagi durante il periodo natalizio”.

Pochi giorni fa l’ordinanza di Musumeci

Nei giorni scorsi sono entrate in vigore le regole anti Covid19 in Sicilia dove tornano le ordinanze regionali del presidente Musumeci che impongono ulteriori misure di prevenzione anti Covid visto l’approssimarsi delle festività natalizie e la risalita dei contagi che ci porta verso la quarta ondata. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute che di fatto entra in vigore da oggi (la firma è di giovedì ma il weekend dello shopping comincia adesso) per restarvi fino al 31 dicembre.

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

Di fatta è una misura che riguarda le vie dello shopping che da oggi in poi cominceranno ad affollarsi in vista del natale e degli acquisti.

Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.