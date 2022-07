Il decreto del ministro Bianchi

Nuove assunzioni nella scuola in Sicilia. Quasi 3.700 assunzioni nelle scuole nell’isola. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro Patrizio Bianchi dopo il via libera arrivato anche dal ministero dell’Economia.

Complessivamente dovranno essere coperti 94.130 posti in tutta Italia, già per l’anno scolastico 2022/23. Il tempo dunque stringe.

Il provvedimento prevede assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Da Roma è arrivato l’ok anche all’assunzione complessiva (in tutta Italia) di 317 dirigenti scolastici e al trattenimento in servizio di 44 dirigenti scolastici.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

La ripartizione è effettuata su base regionale. Qui la tabella con il dettaglio.

La fetta più consistente di assunzioni è stata autorizzata in Lombardia, 22.177. A seguire il Veneto (9.920), il Lazio (9.549) e il Piemonte (9.300). In Sicilia complessivamente dovranno essere coperti 3.654 posti.

L’obiettivo del provvedimento è ora riuscire a garantire le assunzioni in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.