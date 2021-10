l'iniziativa del comune di palermo

Un bonus di 150 euro per l’acquisto di biciclette nuove. È l’iniziativa lanciata dal Comune di Palermo nell’ambito della realizzazione del progetto Programma di Mobilità dolce BiciPa – “Realizzazione della pista ciclabile Praga–Villafranca“.

La Giunta Orlando ha previsto l’assegnazione di contributi finalizzati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita per uso urbano non sportivo. Grazie all’incentivo comunale, sarà possibile acquistare una bicicletta nuova di fabbrica o ricondizionata, tali biciclette dovranno essere acquistate dal produttore/rivenditore, al prezzo specificato a cui bisognerà applicare lo sconto specificato.

Chi può beneficiare del bonus

Potranno beneficiare del contributo tutte le persone fisiche residenti nel comune di Palermo, purché maggiorenni. Ad ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto, ad eccezione del caso in cui si acquisti una bicicletta per uno o più figli minorenni. In tal caso sarà concesso un contributo per il cittadino ed uno per ciascuno dei figli minorenni per i quali si acquisti una bicicletta per uno o più figli minorenni.

Le biciclette ammesse

Sono ammessi ad incentivo gli acquisti di biciclette a pedalata assistita ad uso urbano, non sportivo delle tipologie biciclette da passeggio, biciclette da città (city- bike),biciclette pieghevoli, mountain bike, il cui uso non sia prevalentemente sportivo, e il cui prezzo si acquisto sia superiore a 450 e inferiore a 1.500 euro (comprensivo di IVA).

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari, viene fissato in € 150,00 (presso attività specializzate nel settore). Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici per finanziare lo stesso bene. Al contributo saranno decurtate le spese eventualmente applicate dagli istituti bancari per la disposizione del bonifico bancario.

Al fine di dare attuazione al programma di incentivazione in parola, il Comune di Palermo attiverà una procedura ad evidenza pubblica per l’accreditamento dei rivenditori per la pubblicazione dei prodotti ammessi a programma ed offerti sul sito del comune stesso.

Criteri e modalità di selezione dei beneficiari

Gli incentivi saranno erogati agli aventi titolo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di consegna delle domande, da parte dei rivenditori, esclusivamente a mezzo PEC che sarà indicata dall’amministrazione Comunale.

L’istruttoria delle domande sarà curata dal Settore Mobilità del Comune di Palermo che provvederà ad attribuire gli incentivi agli aventi titolo; la liquidazione degli incentivi avverrà direttamente in favore dei rivenditori dai quali i beneficiari hanno effettuato l’acquisto previa presentazione da parte degli stessi di idoneo documento di acquisto dal quale si evidenzi l’applicazione del prezzo complessivo di acquisto di una detrazione pari all’incentivo.

Il Comune di Palermo – Settore Mobilità accerterà la sussistenza dei criteri di cui alla descrizione sopra esposta, la disponibilità del fondo comunale, la correttezza e completezza dell’istanza.

Le richieste di incentivo all’acquisto saranno esaminate rispettando l’ordine cronologico di arrivo. A tal fine farà fede la data e l’orario di arrivo di accettazione della PEC.

Le domande giudicate non in regola verranno rifiutate e ne sarà data comunicazione a mezzo PEC, al rivenditore¸ per le domande giudicate regola, e sino ad esaurimento delle risorse, sempre a mezzo PEC, sarà data comunicazione al rivenditore dell’ammissione all’incentivo.

Contatti

In relazione a quanto sopra specificato, si invitano gli Operatori economici interessati, a comunicare il proprio interesse inoltrando apposita istanza, da inviare all’Ufficio Mobilità Urbana all’indirizzo PEC mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it tramite entro il termine delle ore 24,00 del 20 Ottobre 2021.

Per eventuali chiarimenti possono inviare e-mail al servizio Mobilità Urbana: mobilitaurbana@comune.palermo.it o contattando il numero telefonico 0917401623.

II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l’instaurazione di alcun obbligo in capo al all’ufficio Mobilita Urbana della città di Palermo che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento.

IL BANDO QUI