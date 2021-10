L’attacco di Marianna Caronia “Ma Musumeci mostri flessibilità”

L’esponente del Carroccio attacca sia Orlando che Musumeci

“Grave che il Comune di Palermo non abbia ancora un progetto pronto”

“Certamente negativo è anche l’approccio della Giunta Regionale”

Gli assessori Prestigiacomo e Marino “Dispiaciuti, appena pronto il progetto definitivo faremo un appalto integrato”

Marianna Caronia sferra l’attacco ad Orlando ed a Musumeci dopo che la Giunta regionale ha confermato il taglio dello stanziamento di 15 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione che la Commissione Bilancio dell’Ars aveva destinato al progetto del nuovo cimitero da realizzare a Ciaculli.

“Che il Comune di Palermo, a quasi due anni dal primo stanziamento di fondi per il nuovo cimitero, non abbia ancora un progetto pronto è certamente un fatto grave” ha detto l’esponente ella Lega.

“Innegabili le responsabilità amministrazione Orlando”

Ed ha continuato: “Ma se sono innegabili le responsabilità dell’amministrazione Orlando, certamente negativo è anche l’approccio burocratico della Giunta Regionale. Di fronte all’impegno formale dell’assessore Prestigiacomo ad accelerare i tempi della progettazione, il Governo Musumeci potrebbe dimostrare di saper andare oltre gli schieramenti, assegnando un finanziamento importante per risolvere una delle più gravi emergenze della città. Occorre fare tutto quanto possibile per evitare che di questa situazione facciano le spese i palermitani e le famiglie dei defunti”.

A settembre il taglio

Già a settembre il taglio della Giunta per il progetto che così cade nel vuoto. E proprio il gruppo della Lega all’Ars fu quello fra i più furenti. Uno “sgarbo” al capoluogo siciliano che gli esponenti del Carroccio a Palazzo dei Normanni non perdonano.

A fine luglio, l’Ars stanziò la somma

L’Ars a fine lulgio stanziò i 15 milioni da destinare alla realizzazione di un cimitero a Ciaculli, nella periferia del Capoluogo. La somma venne stanziata dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana su proposta di Marianna Caronia, che ha presentato un’apposita scheda da inserire nella riprogrammazione dei fondi del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione.

In particolare, all’interno del Piano, che vale complessivamente circa 770 milioni di euro, venne inserito un capitolo specifico per il nuovo cimitero da realizzare in contrada Balate nel quartiere di Ciaculli. Un primo stralcio del programma dell’intervento complessivo da circa 70 milioni di euro e che permetterà la realizzazione dei servizi generali e dei primi campi d’inumazione.

Assessori Prestigiacomo e Marino dispiaciuti

“Ci spiace leggere che il progetto del Cimitero di Ciaculli sia stato eliminato definitivamente dai fondi Fsc e che sia saltato un ulteriore finanziamento di 15 milioni per la città di Palermo .Quello che ci consola è che avendo già un finanziamento comunale in corso e non sperando nella rimodulazione della regione, abbiamo fatto rimodulare il progetto agli uffici per realizzare a Ciaculli un cimitero con 5000 posti di inumazioni e quasi 2000 posti per tumulazione, una cappella, un forno crematorio, un deposito e la viabilità interna al cimitero. Appena pronto il progetto definitivo faremo un appalto integrato”. Lo dichiarano gli assessori alla Riqualificazione Urbana, Maria Prestigiacomo e al Bilancio, Sergio Marino.