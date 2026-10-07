Nuovo concorso per i vigili a Palermo? Spunta lo spettro del danno erariale: fare scorrere graduatoria Monreale

Comandi della Polizia municipale al collasso per la cronica carenza di organico nell’Area metropolitana di Palermo, ma a fare discutere è l’ipotesi di un nuovo bando di concorso. Una scelta che rischia di trasformarsi in un vero e proprio paradosso gestionale e contabile, considerando che a pochi chilometri di distanza esiste già una graduatoria di idonei valida, capiente e utilizzabile a costo zero: quella del recente concorso della Polizia municipale di Monreale. Sulla vicenda, però, pendono la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e lo spettro del danno erariale della Corte dei Conti.

Il paradosso dei costi e la graduatoria di Monreale

Mentre i cittadini invocano sicurezza e gli agenti in servizio affrontano turni di lavoro logoranti, l’amministrazione sembrerebbe intenzionata a intraprendere la strada più lunga e onerosa: un concorso ex novo. Il Comune di Monreale ha da poco concluso la propria selezione pubblica approvando una graduatoria ufficiale. Per legge, gli enti locali dello stesso bacino territoriale – come la Città Metropolitana e il Comune di Palermo – possono stipulare una semplice convenzione per attingere a questi profili qualificati, ottenendo tre vantaggi immediati:

Zero costi di organizzazione: nessuna spesa per commissioni d’esame, affitto di locali, quiz informatici e vigilanza.

nessuna spesa per commissioni d’esame, affitto di locali, quiz informatici e vigilanza. Tempi azzerati: immissione in servizio degli agenti in poche settimane con una firma sullo schema di convenzione.

immissione in servizio degli agenti in poche settimane con una firma sullo schema di convenzione. Profili sovrapponibili: requisiti e materie d’esame sostenute a Monreale sono identici alle mansioni richieste nel capoluogo.

Il nodo giuridico: la linea del Consiglio di Stato

A trasformare la scelta di un nuovo bando in un potenziale illecito amministrativo è la giustizia amministrativa. Con la storica sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito un principio preciso: Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è la regola ordinaria per coprire i posti vacanti. Bandire un nuovo concorso in presenza di idonei è un’eccezione straordinaria, che richiede una motivazione analitica e stringente. Senza questo passaggio, l’atto rischia l’annullamento per eccesso di potere e difetto di istruttoria.

I fari della Corte dei Conti sul danno erariale

Il rischio più pesante si sposta sul fronte finanziario. La magistratura contabile ha più volte ribadito che spendere soldi pubblici per nuove procedure concorsuali, quando si ha a disposizione una graduatoria a costo zero nello stesso territorio, configura un danno erariale diretto. Le spese per i commissari e la logistica verrebbero considerate sprechi ingiustificati. Inoltre, la responsabilità contabile è personale: a pagare di tasca propria l’eventuale danno non sarebbero le casse comunali, ma i singoli dirigenti e gli esponenti politici che hanno firmato gli atti.

Il doppio ruolo di Lagalla e il pressing degli idonei

La vicenda chiama in causa direttamente la governance locale. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ricopre per legge anche la carica di sindaco metropolitano: spetta a lui la responsabilità di coordinare le risorse e tutelare le casse di entrambi gli enti interessati.

Nel frattempo, cresce la tensione tra le forze sindacali e il Comitato degli idonei del concorso di Monreale. Il gruppo teme che la corsa al nuovo bando risponda a logiche di consenso elettorale piuttosto che all’efficienza. Gli idonei hanno già inviato una lettera formale ai vertici di Palazzo delle Aquile e Palazzo Comitini per chiedere un incontro urgente, rimasto finora senza risposta. Se le amministrazioni dovessero procedere con il nuovo bando, il comitato è pronto a presentare un esposto formale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e ai Collegi dei Revisori dei due enti.