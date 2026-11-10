La battaglia sui fondi territoriali, le così dette mancette, in Sicilia dopo la lettera al Ministro per chiedere di impugnare l’articolo delle variaizoni di bilancio si sposta sul terreno dello scontro istituzionale e programmatico. A dettare la linea del Partito Democratico è Peppe Provenzano, componente della segreteria nazionale dem incaricato dal Nazareno di guidare la transizione e le prossime sfide elettorali nell’isola. L’ex ministro si schiera apertamente al fianco degli oltre 120 sindaci e amministratori locali, di area progressista e civica, che hanno firmato un duro atto di accusa contro quella che definiscono la “logica delle mancette” e della spartizione politica delle risorse da parte del governo regionale.

La proposta di riforma oltre la denuncia

Per Provenzano non si tratta di una semplice protesta di facciata, ma di un punto di svolta politico. “Voglio ringraziare gli amministratori che hanno deciso di andare oltre la denuncia, avanzando una proposta concreta di riforma”, dichiara l’esponente dem, sottolineando come il fronte alternativo alla destra si stia compattando partendo proprio dai territori. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato spingere il Governo nazionale a impugnare i provvedimenti regionali ritenuti lesivi e inclini allo spreco; dall’altro, presentare un modello alternativo e trasparente di riparto dei fondi, basato su criteri equi che mettano al centro lo sviluppo e l’occupazione.

Il richiamo alla stagione di Piersanti Mattarella

Il modello culturale e amministrativo evocato da Provenzano affonda le radici nella storia più nobile dell’autonomia isolana. “Gli amministratori non chiedono privilegi, chiedono regole. E indicano una strada precisa che richiama una delle stagioni più alte della storia siciliana, quella di Piersanti Mattarella”, incalza l’esponente del Nazareno. Una critica feroce al sistema dei finanziamenti a pioggia che, secondo il PD, svilisce il ruolo dei primi cittadini: “Non è soltanto una questione di buona amministrazione, è una questione di democrazia. Un sindaco non deve essere costretto ad andare col cappello in mano da un deputato regionale per garantire una mensa scolastica, mettere in sicurezza una strada o assicurare un servizio sociale”.

Autonomia come uguaglianza, non come arbitrio

L’attacco alla maggioranza che sostiene il governo Schifani si concentra sul tentativo di spaccare il fronte dei territori. Secondo Provenzano, la destra ha provato a classificare i sindaci “in amici e nemici, in serie A e ultima categoria”. La risposta degli oltre 120 firmatari della proposta di riforma ha però invertito la rotta, proponendo un’idea di Sicilia in cui “l’autonomia deve essere uno strumento di libertà e di uguaglianza, non di arbitrio e di clientela”. Le risorse pubbliche, conclude il leader dem, “appartengono ai siciliani, non a chi temporaneamente esercita il potere”.