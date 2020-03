“Incredibile quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Un nuovo esodo dalle regioni del Nord verso quelle del Sud. Il governo ancora una volta non è riuscito a comunicare bene i suoi provvedimenti e a contenere quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba atomica per il Mezzogiorno.

Sicilia, Calabria, Puglia, Campania non hanno strutture sanitarie adeguate con contrastare un picco dei contagi da Coronavirus. Da Palazzo Chigi prendano, coordinandosi con i governatori regionali, immediate iniziative per tentare di controllare e gestire questo fenomeno. Subito controlli per chi arriva in treno, per chi arriva in macchina, per chi prende i traghetti. Chiediamo senso di responsabilità anche ai cittadini: denunciate il vostro arrivo alle autorità competenti e mettetevi, insieme alle vostre famiglie, in quarantena. L’emergenza non può essere sottovalutata, occorre intervenire tempestivamente”.

Lo affermano in una nota congiunta i deputati siciliani di Forza Italia Stefania Prestigiacomo Giusi Bartolozzi, Nino Germanà, Francesco Scoma e Matilde Siracusano, nota che fa il paio con l’allarme lanciato questa mattina dall‘assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone che chiedeva lo stop a tutti i treni diretti a Sud e con le disposizioni del governatore Musumeci che ha avviato controlli sanitari in arrivo a Messina.

Ma l’allarme siciliano non è condiviso dai 5 stelle che invece attaccano la Regione e l’assessore accusandoli di irresponsabilità

“Ricordo all’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, che i treni per il servizio pubblico devono essere garantiti, e comunque sono già stati rimodulati senza dimenticare che chiunque rientri nella propria residenza da regioni diverse, anche in treno, ha l’obbligo di darne comunicazione sulle apposite piattaforme informatiche e di mettersi in quarantena” dice il portavoce M5S alla Camera e membro della Commissione Trasporti, Luciano Cantone, replica all’assessore ai Trasporti della Sicilia che ha chiesto al governo di bloccare i treni in partenza dal Nord verso la Sicilia. “Il Dpcm non impedisce alle persone di rientrare nelle proprie abitazioni, anche in considerazione della chiusura di tanti cantieri soprattutto al Nord, non mi sembra opportuno – prosegue – che un membro del governo regionale alimenti la ‘caccia all’untore’, quando dovrebbe lavorare per garantire di concerto con le Prefetture siciliane gli adeguati controlli ai flussi in entrata e sul territorio”. “I nostri sottosegretari – conclude – sono stati già avvertiti in merito alla situazione critica in cui si viaggia e, per quanto riguarda i dipendenti di Rfi e Ferrovie dello Stato, si lavora su questi treni, sono stati già sollecitati gli opportuni controlli”.